https://ria.ru/20241220/endokrinolog-1990298581.html

Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов - РИА Новости, 20.12.2024

Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:44:00+03:00

2024-12-20T03:44:00+03:00

2024-12-20T03:44:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. В обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает их калорийность. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают", - сказала Калошина. Эндокринолог посоветовала выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.

https://ria.ru/20241210/vrach-1988297712.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), новый год