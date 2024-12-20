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Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов - РИА Новости, 20.12.2024
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03:44 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/endokrinolog-1990298581.html
Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов
Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов - РИА Новости, 20.12.2024
Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов
Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:44:00+03:00
2024-12-20T03:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. В обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает их калорийность. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают", - сказала Калошина. Эндокринолог посоветовала выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.
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общество, московская область (подмосковье), новый год
Общество, Московская область (Подмосковье), Новый год
Эндокринолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов

Эндокринолог Калошина: обезжиренные продукты не приносят пользу организму

© iStock.com / Vitalii BezverkhiiТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / Vitalii Bezverkhii
Творог. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обезжиренные продукты не приносят пользу организму, а за счет добавления производителями в состав крахмала, загустителя и сахара их калорийность увеличивается в несколько раз, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Не увлекайтесь обезжиренными продуктами. Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет. Без липидов белок, кальций и другие макро- и микроэлементы не усваиваются. В обезжиренные молочные продукты производители добавляют крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает их калорийность. Кроме того, продукты без содержания липидов не насыщают", - сказала Калошина.
Эндокринолог посоветовала выбирать продукты со средним процентом жирности 3,5%.
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