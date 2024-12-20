https://ria.ru/20241220/elka-1990411045.html

Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями

Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями - РИА Новости, 20.12.2024

Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями

Рейтинг самых популярных товаров для новогодних праздников в этом году возглавили искусственные ели, сместив на второе место прошлогодних лидеров — елочные... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:13:00+03:00

2024-12-20T14:13:00+03:00

2024-12-20T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рейтинг самых популярных товаров для новогодних праздников в этом году возглавили искусственные ели, сместив на второе место прошлогодних лидеров — елочные игрушки, свидетельствуют результаты исследования маркетплейса "Мегамаркет" и медиахолдинга Rambler&Co. В топ продаж также вошли свечи и подсвечники, электрические гирлянды и световые занавесы, говорится в сообщении "Мегамаркета". Традиционно интерес к новогодним украшениям начинает расти в ноябре, а пик приходится на середину декабря. Специалисты отмечают, что в этом году особой популярностью праздничные атрибуты с изображением змей, ведь по восточному календарю 2025 год станет годом Зеленой Деревянной Змеи. Спрос на новогодние аксессуары и декор с символом будущего года уже в октябре вырос в 12 раз по сравнению с сентябрем. Это статуэтки, фигурки и мягкие игрушки в виде змей — половина заказов товаров с символом года приходится на сувенирную продукцию. На втором месте по популярности находятся новогодние украшения — на эту категорию товаров приходится 40% заказов. Также хорошо продаются товары со змеями для декора помещений: гирлянды, наклейки на окна, подсвечники и другая атрибутика. Как отметили авторы исследования, большинство россиян следит за сменой символов года. На вопрос аналитиков к интернет-пользователям, знают ли те, под каким знаком пройдет наступающий год, правильно ответили более половины (63%) участников. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

https://ria.ru/20241209/ukrashenie-1836803142.html

https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбермегамаркет