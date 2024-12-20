Рейтинг@Mail.ru
Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 20.12.2024 (обновлено: 17:55 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/elka-1990411045.html
Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями
Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями - РИА Новости, 20.12.2024
Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями
Рейтинг самых популярных товаров для новогодних праздников в этом году возглавили искусственные ели, сместив на второе место прошлогодних лидеров — елочные... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:13:00+03:00
2024-12-20T17:55:00+03:00
сбермегамаркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989030134_0:118:3049:1833_1920x0_80_0_0_4ff78b7802415f981bc1c9716d2cb101.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рейтинг самых популярных товаров для новогодних праздников в этом году возглавили искусственные ели, сместив на второе место прошлогодних лидеров — елочные игрушки, свидетельствуют результаты исследования маркетплейса "Мегамаркет" и медиахолдинга Rambler&amp;Co. В топ продаж также вошли свечи и подсвечники, электрические гирлянды и световые занавесы, говорится в сообщении "Мегамаркета". Традиционно интерес к новогодним украшениям начинает расти в ноябре, а пик приходится на середину декабря. Специалисты отмечают, что в этом году особой популярностью праздничные атрибуты с изображением змей, ведь по восточному календарю 2025 год станет годом Зеленой Деревянной Змеи. Спрос на новогодние аксессуары и декор с символом будущего года уже в октябре вырос в 12 раз по сравнению с сентябрем. Это статуэтки, фигурки и мягкие игрушки в виде змей — половина заказов товаров с символом года приходится на сувенирную продукцию. На втором месте по популярности находятся новогодние украшения — на эту категорию товаров приходится 40% заказов. Также хорошо продаются товары со змеями для декора помещений: гирлянды, наклейки на окна, подсвечники и другая атрибутика. Как отметили авторы исследования, большинство россиян следит за сменой символов года. На вопрос аналитиков к интернет-пользователям, знают ли те, под каким знаком пройдет наступающий год, правильно ответили более половины (63%) участников. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20241209/ukrashenie-1836803142.html
https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989030134_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f13c869a5b6b84c5f24aa76483877fc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбермегамаркет
СберМегаМаркет
Россияне скупают к праздникам искусственные ели и украшения со змеями

Рейтинг самых популярных новогодних товаров возглавили искусственные ели

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПродажа елок к Новому году
Продажа елок к Новому году - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Продажа елок к Новому году. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рейтинг самых популярных товаров для новогодних праздников в этом году возглавили искусственные ели, сместив на второе место прошлогодних лидеров — елочные игрушки, свидетельствуют результаты исследования маркетплейса "Мегамаркет" и медиахолдинга Rambler&Co.
В топ продаж также вошли свечи и подсвечники, электрические гирлянды и световые занавесы, говорится в сообщении "Мегамаркета".
Традиционно интерес к новогодним украшениям начинает расти в ноябре, а пик приходится на середину декабря. Специалисты отмечают, что в этом году особой популярностью праздничные атрибуты с изображением змей, ведь по восточному календарю 2025 год станет годом Зеленой Деревянной Змеи.
Как украсить елку - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Экзотика и винтаж: как правильно украсить новогоднюю ель в 2025 году
9 декабря, 18:17
Спрос на новогодние аксессуары и декор с символом будущего года уже в октябре вырос в 12 раз по сравнению с сентябрем. Это статуэтки, фигурки и мягкие игрушки в виде змей — половина заказов товаров с символом года приходится на сувенирную продукцию. На втором месте по популярности находятся новогодние украшения — на эту категорию товаров приходится 40% заказов. Также хорошо продаются товары со змеями для декора помещений: гирлянды, наклейки на окна, подсвечники и другая атрибутика.
Как отметили авторы исследования, большинство россиян следит за сменой символов года. На вопрос аналитиков к интернет-пользователям, знают ли те, под каким знаком пройдет наступающий год, правильно ответили более половины (63%) участников.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, охват составил более 179 тысяч респондентов — 63% мужчин и 37% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Семья на Новый год - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Исследование: встретить Новый год дома планируют 73% россиян
5 декабря, 12:55
Еще по темеВ круиз — на поезде. Самые популярные железнодорожные маршруты на Новый годДля военных группировки "Днепр" в честь Нового года приготовят сладкий столНазваны полезные свойства красной икрыПоехали кататься! Что нового в этом сезоне на горнолыжных курортах РоссииНа Новый год в Египет: интересно и выгодно
 
СберМегаМаркет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала