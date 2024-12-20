https://ria.ru/20241220/efimov-1990256855.html

Ефимов: строительство поликлиники в Коммунарке завершат в 2025 году

Ефимов: строительство поликлиники в Коммунарке завершат в 2025 году - РИА Новости, 20.12.2024

Ефимов: строительство поликлиники в Коммунарке завершат в 2025 году

Строительство четытрехэтажной поликлиники на 475 посещений в Коммунарке в Новой Москве планируется завершить в 2025 году, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:08:00+03:00

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2024-12-20T10:08:00+03:00

коммунарка (москва)

новая москва

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

пик

мосгосстройнадзор

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Строительство четытрехэтажной поликлиники на 475 посещений в Коммунарке в Новой Москве планируется завершить в 2025 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что поликлинику возводят вблизи деревни Столбово в составе квартала "Бунинские Луга" девелопера ПИК."Площадь здания превысит 5,5 тысячи квадратных метров. В поликлинике будут вести прием специалисты общей практики и узкого профиля. Строительная готовность объекта на текущий момент составляет 85 процентов. После завершения всех работ инвестор передаст поликлинику в городскую систему здравоохранения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Учреждение, по его словам, получит необходимое оснащение и будет полностью соответствовать новому московскому стандарту поликлиник. Среди прочего здесь будут рентгеновские аппараты (в том числе маммограф, U-дуга), УЗИ, эндоскопический, стоматологический и офтальмологический комплексы.В сообщении добавляется, что поликлиника строится на участке в 0,7 гектара. Мосгосстройнадзор контролирует возведение соцобъекта на всех этапах.Как добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, всего в ТиНАО с момента его образования построили и ввели в эксплуатацию 29 объектов здравоохранения.

https://ria.ru/20241219/efimov-1990249180.html

https://ria.ru/20241219/moskva-1990084003.html

коммунарка (москва)

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