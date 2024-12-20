https://ria.ru/20241220/efimov-1990256241.html

Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ

Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ - РИА Новости, 20.12.2024

Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ

В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T09:08:00+03:00

2024-12-20T09:08:00+03:00

2024-12-20T09:54:00+03:00

москва

ленинградское шоссе

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент затронет почти 1,5 гектара земли в шаговой доступности от станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро. Сейчас эту территорию занимают устаревшие объекты."Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту участок займет бизнес-центр с наземным паркингом. Общая площадь объекта составит около 68 тысяч "квадратов".В настоящее время в Москве на разных этапах находится 240 проектов КРТ, занимающих территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241219/efimov-1990249180.html

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