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Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ - РИА Новости, 20.12.2024
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09:08 20.12.2024 (обновлено: 09:54 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/efimov-1990256241.html
Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ
Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ - РИА Новости, 20.12.2024
Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ
В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:08:00+03:00
2024-12-20T09:54:00+03:00
москва
ленинградское шоссе
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент затронет почти 1,5 гектара земли в шаговой доступности от станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро. Сейчас эту территорию занимают устаревшие объекты."Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту участок займет бизнес-центр с наземным паркингом. Общая площадь объекта составит около 68 тысяч "квадратов".В настоящее время в Москве на разных этапах находится 240 проектов КРТ, занимающих территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241219/efimov-1990249180.html
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москва, ленинградское шоссе, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Ленинградское шоссе, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что редевелопмент затронет почти 1,5 гектара земли в шаговой доступности от станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро. Сейчас эту территорию занимают устаревшие объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту участок займет бизнес-центр с наземным паркингом. Общая площадь объекта составит около 68 тысяч "квадратов".
В настоящее время в Москве на разных этапах находится 240 проектов КРТ, занимающих территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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МоскваЛенинградское шоссеВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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