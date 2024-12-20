Ефимов: в Войковском районе Москвы создадут деловое пространство по КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Войковском районе Москвы построят бизнес-центр почти на 70 тысяч квадратных метров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что редевелопмент затронет почти 1,5 гектара земли в шаговой доступности от станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро. Сейчас эту территорию занимают устаревшие объекты.
"Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту участок займет бизнес-центр с наземным паркингом. Общая площадь объекта составит около 68 тысяч "квадратов".
В настоящее время в Москве на разных этапах находится 240 проектов КРТ, занимающих территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
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