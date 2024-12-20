Рейтинг@Mail.ru
В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/eda-1990294168.html
В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи
В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи - РИА Новости, 20.12.2024
В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи
Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение "здоровой" пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:22:00+03:00
2024-12-20T02:22:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979373437_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e76d2d45a6c53addfec39bb1417c3908.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение "здоровой" пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Как уточняется в сообщении, обновленное определение "здорового" питания требует, чтобы пища не содержала слишком много насыщенных жиров, натрия или добавленных сахаров. "Орехи и семена, оливковое масло, рыба с высоким содержанием жира, например, лосось и яйца будут считаться здоровыми благодаря своему питательному составу. В соответствии с предыдущим определением они не подпадали под это определение", - говорится в заявлении. В качестве примеров того, что больше не может быть использовано для утверждения "здоровый" специалисты FDA включили белый хлеб, подслащенный йогурт и подслащенные хлопья. Отмечается, что хотя вода не входит в группу продуктов питания, она считается оптимальным напитком в соответствии с диетическими рекомендациями. Регулятором изучается возможность разработки символа, обозначающего определение "здоровый", чтобы потребителям было легче распознать продукты, которые могут стать основой их здорового питания.
https://ria.ru/20241029/belyy_khleb-1980613925.html
https://ria.ru/20241113/khleb-1983418261.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979373437_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_87a151871163e21e012631a0748b6c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи

Американский регулятор включил в список здоровой пищи яйца и лосось

© iStock.com / Kai-Tze HsiaoЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / Kai-Tze Hsiao
Яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение "здоровой" пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).
Как уточняется в сообщении, обновленное определение "здорового" питания требует, чтобы пища не содержала слишком много насыщенных жиров, натрия или добавленных сахаров.
Батон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Врач рассказала, кому стоит ограничить потребление белого хлеба
29 октября, 03:27
"Орехи и семена, оливковое масло, рыба с высоким содержанием жира, например, лосось и яйца будут считаться здоровыми благодаря своему питательному составу. В соответствии с предыдущим определением они не подпадали под это определение", - говорится в заявлении.
В качестве примеров того, что больше не может быть использовано для утверждения "здоровый" специалисты FDA включили белый хлеб, подслащенный йогурт и подслащенные хлопья.
Отмечается, что хотя вода не входит в группу продуктов питания, она считается оптимальным напитком в соответствии с диетическими рекомендациями.
Регулятором изучается возможность разработки символа, обозначающего определение "здоровый", чтобы потребителям было легче распознать продукты, которые могут стать основой их здорового питания.
Батон - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Врач рассказала о пользе белого хлеба
13 ноября, 03:13
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала