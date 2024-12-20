https://ria.ru/20241220/eda-1990294168.html

В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи

В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи - РИА Новости, 20.12.2024

В США впервые за 30 лет пересмотрели список здоровой пищи

Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение "здоровой" пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:22:00+03:00

2024-12-20T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регулятор США впервые за 30 лет пересмотрел определение "здоровой" пищи, исключив из списка белый хлеб, и добавив богатые питательными веществами яйца и лосося, сообщило Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Как уточняется в сообщении, обновленное определение "здорового" питания требует, чтобы пища не содержала слишком много насыщенных жиров, натрия или добавленных сахаров. "Орехи и семена, оливковое масло, рыба с высоким содержанием жира, например, лосось и яйца будут считаться здоровыми благодаря своему питательному составу. В соответствии с предыдущим определением они не подпадали под это определение", - говорится в заявлении. В качестве примеров того, что больше не может быть использовано для утверждения "здоровый" специалисты FDA включили белый хлеб, подслащенный йогурт и подслащенные хлопья. Отмечается, что хотя вода не входит в группу продуктов питания, она считается оптимальным напитком в соответствии с диетическими рекомендациями. Регулятором изучается возможность разработки символа, обозначающего определение "здоровый", чтобы потребителям было легче распознать продукты, которые могут стать основой их здорового питания.

https://ria.ru/20241029/belyy_khleb-1980613925.html

https://ria.ru/20241113/khleb-1983418261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире