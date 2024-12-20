В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя
МЧС: ледяной дождь может нарушить работу систем жизнеобеспечения
Ледяной дождь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ЦФО на территории города Москва (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе.
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Ведомство рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Спасатели советуют водителям по возможности ограничить выезд на личном транспорте и обязательно использовать зимнюю резину. Не следует забывать о ремнях безопасности, соблюдении безопасной дистанции и правил маневрирования. Рекомендуется также не превышать скорость, включать ближний свет фар или противотуманные фонари.
"Не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем", - советует МЧС РФ.
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