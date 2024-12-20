https://ria.ru/20241220/dozhd-1990298042.html

В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя

В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя - РИА Новости, 20.12.2024

В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя

Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:27:00+03:00

2024-12-20T03:27:00+03:00

2024-12-20T03:27:00+03:00

общество

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148118/28/1481182824_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_07c43cb355aefec51e36d0de10128177.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ЦФО на территории города Москва (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе. Ведомство рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Спасатели советуют водителям по возможности ограничить выезд на личном транспорте и обязательно использовать зимнюю резину. Не следует забывать о ремнях безопасности, соблюдении безопасной дистанции и правил маневрирования. Рекомендуется также не превышать скорость, включать ближний свет фар или противотуманные фонари. "Не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем", - советует МЧС РФ.

https://ria.ru/20241215/moskva-1989344702.html

https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр