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В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя - РИА Новости, 20.12.2024
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https://ria.ru/20241220/dozhd-1990298042.html
В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя
В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя - РИА Новости, 20.12.2024
В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя
Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:27:00+03:00
2024-12-20T03:27:00+03:00
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ЦФО на территории города Москва (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе. Ведомство рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Спасатели советуют водителям по возможности ограничить выезд на личном транспорте и обязательно использовать зимнюю резину. Не следует забывать о ремнях безопасности, соблюдении безопасной дистанции и правил маневрирования. Рекомендуется также не превышать скорость, включать ближний свет фар или противотуманные фонари. "Не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем", - советует МЧС РФ.
https://ria.ru/20241215/moskva-1989344702.html
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общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В МЧС напомнили, как вести себя во время ледяного дождя

МЧС: ледяной дождь может нарушить работу систем жизнеобеспечения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛедяной дождь
Ледяной дождь - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа систем жизнеобеспечения населения может быть нарушена в пятницу на территории Москвы из-за ледяного дождя, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 20 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ЦФО на территории города Москва (ледяной дождь)", - говорится в прогнозе.
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Ведомство рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и осторожными, знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Спасатели советуют водителям по возможности ограничить выезд на личном транспорте и обязательно использовать зимнюю резину. Не следует забывать о ремнях безопасности, соблюдении безопасной дистанции и правил маневрирования. Рекомендуется также не превышать скорость, включать ближний свет фар или противотуманные фонари.
"Не тормозите резко на скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно, плавно, мягко. Не делайте резких движений рулем", - советует МЧС РФ.
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ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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