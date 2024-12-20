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Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле

Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле - РИА Новости, 20.12.2024

Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле

Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу.

2024-12-20T13:00:00+03:00

2024-12-20T13:00:00+03:00

2024-12-20T13:00:00+03:00

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сергий радонежский

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Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу. audio/mpeg

Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда Дмитрий Иванович получал первый опыт военачальника. Зачем по приказанию московского князя возвели первый белокаменный Кремль. Сколько длилась Литовско-московская война и как Донской отражал нападения князя Ольгерда. Какую роль в Куликовской битве сыграли князь Серпуховской Владимир Андреевич Храбрый и воевода Дмитрий Боброк-Волынский. И почему Дмитрия Донского причислили к лику святых.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VCepgvn

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