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Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле
Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле - РИА Новости, 20.12.2024
Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле
Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу.
2024-12-20T13:00:00+03:00
2024-12-20T13:00:00+03:00
2024-12-20T13:00:00+03:00
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Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле
Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу.
audio/mpeg
Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле
Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Когда Дмитрий Иванович получал первый опыт военачальника. Зачем по приказанию московского князя возвели первый белокаменный Кремль. Сколько длилась Литовско-московская война и как Донской отражал нападения князя Ольгерда. Какую роль в Куликовской битве сыграли князь Серпуховской Владимир Андреевич Храбрый и воевода Дмитрий Боброк-Волынский. И почему Дмитрия Донского причислили к лику святых.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5VCepgvn
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Дмитрий Донской. Триумф единой Руси на Куликовом поле
Под командованием Дмитрия Донского русские войска разгромили ордынцев на реке Воже, а затем на Куликовом поле. Московский князь сделал первый шаг к освобождению Руси от ордынского ига. Какое решение Дмитрия Ивановича спасло Москву от литовских войск, и почему, узнав о походе Мамая, великий князь сам выдвинулся ему навстречу.