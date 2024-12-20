https://ria.ru/20241220/donetsk-1990438712.html

В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik

В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik - РИА Новости, 20.12.2024

В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik

Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:56:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В зал суда завели под конвоем обвиняемых, также зашли прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат. Заседание пройдет в закрытом режиме. Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.

https://ria.ru/20241205/bentli-1987564762.html

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