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В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik - РИА Новости, 20.12.2024
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik
Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В зал суда завели под конвоем обвиняемых, также зашли прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат. Заседание пройдет в закрытом режиме. Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
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в мире, рассел бентли, донецк, россия
В мире, Рассел Бентли, Донецк, Россия
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли