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В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik - РИА Новости, 20.12.2024
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15:56 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/donetsk-1990438712.html
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik - РИА Новости, 20.12.2024
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik
Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:56:00+03:00
2024-12-20T15:56:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. В зал суда завели под конвоем обвиняемых, также зашли прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат. Заседание пройдет в закрытом режиме. Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
https://ria.ru/20241205/bentli-1987564762.html
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в мире, рассел бентли, донецк, россия
В мире, Рассел Бентли, Донецк, Россия
В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Sputnik

В Донецке началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли

© Фото из личного архива Рассела БентлиВоенный корреспондент Рассел Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото из личного архива Рассела Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Заседание суда по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела "Техаса" Бентли началось в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В зал суда завели под конвоем обвиняемых, также зашли прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат.
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд отклонил просьбу открыть процесс по делу об убийстве Бентли
5 декабря, 16:37
Заседание пройдет в закрытом режиме.
Донецкий гарнизонный суд 5 декабря отложил слушание по существу дела об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли из-за неявки подсудимых. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу
20 сентября, 10:45
 
В миреРассел БентлиДонецкРоссия
 
 
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