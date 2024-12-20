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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T22:18:00+03:00
2024-12-20T22:18:00+03:00
2024-12-20T22:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Пять гражданских лиц пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина. По его данным, при обстреле ВСУ Горловки ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе сотрудник предприятия "Вода Донбасса". Кроме того, при обстреле Селидово ранения получила женщина 1951 года рождения. Пушилин также сообщил, что при ракетном обстреле Донецка утром в пятницу пострадал водитель самосвала. Помимо этого, повреждения получили несколько административных зданий и больница. В результате обстрелов Горловки повреждения получили машина скорой помощи и автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - отметил он.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537538.html
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Селидово, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вода Донбасса
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пушилин: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей