https://ria.ru/20241220/dnr-1990540641.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T22:18:00+03:00

2024-12-20T22:18:00+03:00

2024-12-20T22:18:00+03:00

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селидово

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Пять гражданских лиц пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина. По его данным, при обстреле ВСУ Горловки ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе сотрудник предприятия "Вода Донбасса". Кроме того, при обстреле Селидово ранения получила женщина 1951 года рождения. Пушилин также сообщил, что при ракетном обстреле Донецка утром в пятницу пострадал водитель самосвала. Помимо этого, повреждения получили несколько административных зданий и больница. В результате обстрелов Горловки повреждения получили машина скорой помощи и автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено более 10 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - отметил он.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990537538.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, селидово, денис пушилин, вооруженные силы украины, вода донбасса