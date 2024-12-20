Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Детский сад на 175 мест построят в Метрогородке в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, детский сад появится в составе "Квартала Метроном" во владении 6 на Тагильской улице. Девелопер проекта – компания "Брусника".
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"Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего детский сад будет передан городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что сейчас на объекте монтируют ограждения и временные коммуникации.
Двухэтажный детский сад рассчитан на семь групп. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, здесь будут, помимо прочего, кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с детьми. Пространство возле детского сада благоустроят и озеленят.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как инвесторы помогают развивать социнфраструктуру города.