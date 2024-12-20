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Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест - РИА Новости, 20.12.2024
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14:09 20.12.2024
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Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест
Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест - РИА Новости, 20.12.2024
Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест
Детский сад на 175 мест построят в Метрогородке в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:09:00+03:00
2024-12-20T14:09:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Детский сад на 175 мест построят в Метрогородке в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, детский сад появится в составе "Квартала Метроном" во владении 6 на Тагильской улице. Девелопер проекта – компания "Брусника"."Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего детский сад будет передан городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что сейчас на объекте монтируют ограждения и временные коммуникации.Двухэтажный детский сад рассчитан на семь групп. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, здесь будут, помимо прочего, кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с детьми. Пространство возле детского сада благоустроят и озеленят.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как инвесторы помогают развивать социнфраструктуру города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Метрогородке построят детский сад на 175 мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Детский сад на 175 мест построят в Метрогородке в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, детский сад появится в составе "Квартала Метроном" во владении 6 на Тагильской улице. Девелопер проекта – компания "Брусника".
«
"Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего детский сад будет передан городу", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что сейчас на объекте монтируют ограждения и временные коммуникации.
Двухэтажный детский сад рассчитан на семь групп. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, здесь будут, помимо прочего, кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с детьми. Пространство возле детского сада благоустроят и озеленят.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как инвесторы помогают развивать социнфраструктуру города.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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