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Ефимов: детский сад на 150 мест возведут в Северном Медведкове - РИА Новости, 20.12.2024
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13:13 20.12.2024
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Ефимов: детский сад на 150 мест возведут в Северном Медведкове
Ефимов: детский сад на 150 мест возведут в Северном Медведкове - РИА Новости, 20.12.2024
Ефимов: детский сад на 150 мест возведут в Северном Медведкове
Новый детский сад на 150 мест построят на улице Полярной на территории жилого комплекса "Полар" московского района Северное Медведково, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:13:00+03:00
2024-12-20T13:13:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новый детский сад на 150 мест построят на улице Полярной на территории жилого комплекса "Полар" московского района Северное Медведково, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор возводит дошкольное учреждение на 150 воспитанников площадью более 3,8 тысячи квадратных метров в рамках договора участия в развитии городской инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут городу", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Работы по строительству объекта планируют закончить в 2027 году, добавляется в пресс-релизе. В здании будет организована безбарьерная среда, входную группу спроектировали без лестниц и порогов.В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что для воспитанников детсада обустроят пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, шесть групповых ячеек. Кроме того, тут появятся кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальные залы.В сообщении добавляется, что на прилегающей территории будут предусмотрены спортивная площадка, общественный огород и площадка с елью. Ее украсят в преддверии Нового года.Строительство объекта находится под контролем Мосгосстройнадзора.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах развития здравоохранения в столице.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: детский сад на 150 мест возведут в Северном Медведкове

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новый детский сад на 150 мест построят на улице Полярной на территории жилого комплекса "Полар" московского района Северное Медведково, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Инвестор возводит дошкольное учреждение на 150 воспитанников площадью более 3,8 тысячи квадратных метров в рамках договора участия в развитии городской инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут городу", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Работы по строительству объекта планируют закончить в 2027 году, добавляется в пресс-релизе. В здании будет организована безбарьерная среда, входную группу спроектировали без лестниц и порогов.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что для воспитанников детсада обустроят пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, шесть групповых ячеек. Кроме того, тут появятся кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальные залы.
В сообщении добавляется, что на прилегающей территории будут предусмотрены спортивная площадка, общественный огород и площадка с елью. Ее украсят в преддверии Нового года.
Строительство объекта находится под контролем Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах развития здравоохранения в столице.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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