https://ria.ru/20241220/deti-1990481522.html
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми
Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:35:00+03:00
2024-12-20T17:35:00+03:00
2024-12-20T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
общество
год семьи
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. "Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем", - сказал Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященном поддержке семей.
https://ria.ru/20241220/putin-1990468024.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, год семьи
Россия, Владимир Путин, Общество, Год семьи
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми
Путин призвал составить рейтинг компаний, учитывающих число детей у сотрудников