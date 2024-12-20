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Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
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17:35 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/deti-1990481522.html
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми
Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:35:00+03:00
2024-12-20T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
общество
год семьи
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. "Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем", - сказал Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященном поддержке семей.
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россия, владимир путин, общество, год семьи
Россия, Владимир Путин, Общество, Год семьи
Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми

Путин призвал составить рейтинг компаний, учитывающих число детей у сотрудников

© iStock.com / petrunjelaДевушка с ребенком работает
Девушка с ребенком работает - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / petrunjela
Девушка с ребенком работает. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников.
"Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем", - сказал Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященном поддержке семей.
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РоссияВладимир ПутинОбществоГод семьи
 
 
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