https://ria.ru/20241220/deti-1990481522.html

Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми

Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал составить рейтинг компаний по отношению к работникам с детьми

Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

россия

владимир путин

общество

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960439833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f739da085fd664ec106dd4df9c00e8a5.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил составить рейтинг крупнейших компаний, учитывающих число детей до шести лет у своих сотрудников. "Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем", - сказал Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященном поддержке семей.

https://ria.ru/20241220/putin-1990468024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, год семьи