https://ria.ru/20241220/deti-1990473406.html

Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей

Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей

Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:18:00+03:00

2024-12-20T17:18:00+03:00

2024-12-20T17:19:00+03:00

общество

россия

владимир путин

год семьи

многодетная семья

семья

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно... стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

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россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, год семьи, многодетная семья, семья