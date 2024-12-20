https://ria.ru/20241220/deti-1990473406.html
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей
Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:18:00+03:00
2024-12-20T17:18:00+03:00
2024-12-20T17:19:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно... стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1733188155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, год семьи, многодетная семья, семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, многодетная семья, Семья
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех, четырех и более детей