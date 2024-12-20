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Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей - РИА Новости, 20.12.2024
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17:18 20.12.2024 (обновлено: 17:19 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/deti-1990473406.html
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей
Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:18:00+03:00
2024-12-20T17:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
год семьи
многодетная семья
семья
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно... стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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общество, россия, владимир путин, год семьи, многодетная семья, семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, многодетная семья, Семья
Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех и более детей

Путин призвал стимулировать семьи к рождению трех, четырех и более детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многодетная семья. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Надо стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего числа детей, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно... стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинГод семьимногодетная семьяСемья
 
 
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