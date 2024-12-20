https://ria.ru/20241220/delo-1990540312.html

В Новой Москве после потасовки мигрантов с подростками возбудили дело

В Новой Москве после потасовки мигрантов с подростками возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2024

В Новой Москве после потасовки мигрантов с подростками возбудили дело

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено из-за потасовки 40 школьников-мигрантов с тремя подростками в Новой Москве, двое пострадавших находятся в больнице,... РИА Новости, 20.12.2024

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2024-12-20T22:08:00+03:00

2024-12-20T22:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено из-за потасовки 40 школьников-мигрантов с тремя подростками в Новой Москве, двое пострадавших находятся в больнице, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Как уточнили в ведомстве, ранее в СМИ сообщалось, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников, в результате двое пострадавших находятся в больнице. Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в этой школе. "По данному факту ГСУ (главным следственным управлением) СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования. Уточняется, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что трое школьников пострадали из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве. По ее словам, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников.

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