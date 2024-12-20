https://ria.ru/20241220/delo-1990535143.html

ГК "Дело" для поддержки семей с детьми планирует запустить детсады

ГК "Дело" для поддержки семей с детьми планирует запустить детсады - РИА Новости, 20.12.2024

ГК "Дело" для поддержки семей с детьми планирует запустить детсады

Группа компаний "Дело" в рамках программы поддержки семей планирует в дальнейшем запустить детские сады на предприятиях и в офисах, заявил председатель совета... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:59:00+03:00

2024-12-20T20:59:00+03:00

2024-12-20T20:59:00+03:00

сергей шишкарев

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Группа компаний "Дело" в рамках программы поддержки семей планирует в дальнейшем запустить детские сады на предприятиях и в офисах, заявил председатель совета директоров компании Сергей Шишкарев. "Наш дальнейший план - это запуск детских садиков на предприятиях, в офисах. Услуги нянь своим работникам мы и так уже оплачиваем", - сказал Шишкарев на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей. Он добавил, что более двух лет назад группа включилась в реализацию национального проекта "Демография". "Дело" внедрила в свои компании корпоративную программу по поддержке рождаемости, материнства и детства. Так, при рождении третьего ребенка группа выплачивает корпоративный семейный капитал в размере одного миллиона рублей. "Для людей важна уверенность в будущем, в своем работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Поэтому свою миссию мы сформулировали так: компании должны выступить демографическим агентом государства. Поддерживать, дополнять все меры, которые уже доступны семьям с детьми", - заключил Шишкарев.

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2024

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сергей шишкарев, россия