https://ria.ru/20241220/delegatsija-1990453147.html

Американская делегация обсудила с властями Сирии снятие санкций

Американская делегация обсудила с властями Сирии снятие санкций - РИА Новости, 20.12.2024

Американская делегация обсудила с властями Сирии снятие санкций

Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения "Хайят тахрир аш-Шам" (прежнее... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:32:00+03:00

2024-12-20T16:32:00+03:00

2024-12-20T17:05:00+03:00

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БЕЙРУТ, 20 дек - РИА Новости. Делегация американских дипломатов обсудила с представителями сирийских властей в Дамаске вопросы снятия санкций и исключения "Хайят тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) из списка террористических организаций, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". В пятницу в Дамаск с официальным визитом прибыла группа дипломатов из США в состав которой вошли недавно назначенный старший советник по Сирии Дэниел Рубинштейн, госсекретарь США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф и спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. "Американская делегация обсудила с новой сирийской администрацией вопрос снятия санкций с сирийского народа, включая акт "Цезаря"… А также исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" из списка террористических организаций", - пишет издания. Конгресс США 15 февраля утвердил законопроект, представленный в мае 2023 года под названием "Акт против нормализации режима Асада". Документ предусматривает дальнейшее расширение санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. До утверждения законопроекта правительство США имело право вводить санкции до конца 2025 года, новое законодательство продляет эти полномочия до 2032 года. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241220/erdogan-1990407070.html

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990236601.html

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в мире, сша, дамаск (город), россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024