https://ria.ru/20241220/budnichenko-1990395791.html

Михаил Будниченко: "Севмаш" готов строить атомные подлодки будущего

Михаил Будниченко: "Севмаш" готов строить атомные подлодки будущего - РИА Новости, 20.12.2024

Михаил Будниченко: "Севмаш" готов строить атомные подлодки будущего

Крупнейшая верфь в России – "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", попросту "Севмаш" – отмечает 21 декабря 85-летний юбилей... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:00:00+03:00

2024-12-20T15:00:00+03:00

2024-12-20T15:00:00+03:00

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севмаш

объединенная судостроительная корпорация

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Крупнейшая верфь в России – "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", попросту "Севмаш" – отмечает 21 декабря 85-летний юбилей. За это время на заводе построены 140 атомных подводных лодок: и стратегических, и многоцелевых. И сегодня в Северодвинске строятся "стратеги" проекта 955 "Борей", многоцелевые "Ясени" проекта 885. Не будет большой тайны, если скажем, что и подлодки пятого поколения будут строиться именно на "Севмаше". Мощности позволяют, подчеркивает генеральный директор верфи Михаил Будниченко. О том, какие еще проекты позволяют реализовать мощности предприятия, он рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову.– Какое количество подводных лодок и надводных кораблей построил "Севмаш" за 85 лет своего существования?– История предприятия ОСК "Севмаш" – крупнейшей верфи страны – началась 21 декабря 1939 года. В этот день на стапеле завода был заложен первый корабль – линкор "Советская Белоруссия". За 85 лет своего существования "Севмаш" построил и передал Военно-Морскому Флоту страны более половины атомного подводного флота – 140 АПЛ, 40 дизель-электрических подлодок и более двух сотен надводных кораблей и плавсооружений. В советское время корабли строились целыми сериями, например, по проекту 667А и его модификациям было построено 59 атомоходов. Мы следуем заложенным традициям. Сегодня на верфи ведется серийное строительство атомных подводных крейсеров четвертого поколения. Завершено создание кораблей проектов "Борей" и "Ясень". За последние 12 лет корабелы завода передали в состав Военно-Морского Флота страны 12 атомных подводных крейсеров. Сдаточная программа предприятия определена контрактами с министерством обороны России и Объединенной судостроительной корпорацией, нашей головной организацией.– Какие корабли или лодки стали "эпохой" в кораблестроении и почему?– Каждый корабль, построенный на стапеле "Севмаша", уникален, каждый внес свой вклад в охрану морских рубежей нашей страны. Но среди этой армады, безусловно, можно выделить подлодки, к которым применимы эпитеты "первая" и "самая". Это первая в мире ракетная подводная лодка проекта В611, самая скоростная в мире АПЛ проекта 661 – так называемая "золотая рыбка". Со стапелей предприятия сошли самые высокоавтоматизированные подлодки – это АПЛ проекта 705К. На "Севмаше" построена самая глубоководная АПЛ проекта 685 "Комсомолец" и самый большой ракетоносец – тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула". Рекорды, установленные нашими кораблями, не превзойдены ни одним флотом мира.– Сколько кораблей и подводных лодок планирует "Севмаш" сдать флоту в этом году? Каков план на следующий год?– Строительство двух серий атомных подводных крейсеров на "Севмаше" ведется в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны Российской Федерации. Все корабли будут сданы Военно-Морскому Флоту в сроки, обозначенные контрактами.– Когда будут сданы флоту АПЛ "Архангельск" и АПЛ "Князь Пожарский"?– Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-Морского Флота. АПК этой серии проектируются Cанкт-Петербургским конструкторским бюро ОСК "Малахит". В них воплощены новейшие достижения российской науки и техники в области морского оружия, радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. В работе над кораблем участвуют десятки предприятий-контрагентов. АПК "Архангельск" – третий подводный крейсер в серии. Его предшественники – АПК "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск" – находятся в составе Военно-Морского Флота и успешно решают поставленные перед ними задачи. Что касается атомного подводного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А", то его вывод из эллинга состоялся в феврале этого года. К испытаниям ракетоносец приступил с началом навигации. Он будет передан Военно-Морскому Флоту России в установленные контрактами сроки.– Когда планируется передача в боевой состав ВМФ Российской Федерации модернизированного атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов"?– Модернизация корабля проекта 11442М для нас – одна из важнейших задач. В 2024 году на корабле завершен монтаж и выполнена проверка работоспособности по прямому назначению основного энергетического и вспомогательного оборудования. Проводятся межведомственные испытания отдельных комплексов и систем корабля. Он будет передан Военно-Морскому Флоту России после прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.– Планируется ли ремонт по такой же технологии одного типа с ним крейсера "Петр Великий"?– "Севмаш" готов к решению любых задач, которые будут поставлены руководством ОСК и нашей страны перед предприятием.– СВО доказала необходимость строительства морских дронов. Налажено ли строительство морских дронов на "Севмаше"? Если да, то какие это беспилотники?– Основной задачей предприятия является строительство атомных подводных лодок четвертого поколения. Морские беспилотники на "Севмаше" не производятся.– В советские времена все авианесущие корабли строились в Николаеве. В то же время уже в российские времена на "Севмаше" фактически заново рождалась "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков"). Позволяют ли сегодня мощности "Севмаша" построить новый авианосец водоизмещением до 100 тысяч тонн?– Проектные мощности предприятия изначально были рассчитаны на создание кораблей различных классов и назначений. Это подтверждает первый госзаказ "Севмаша" – на заводе должны были построить самый большой корабль в мире – линкор "Советская Белоруссия", о котором я уже рассказывал. Когда предприятие приступило к строительству АПЛ третьего поколения, на заводе провели реконструкцию и мощности увеличили в разы. Сейчас мы активно занимаемся модернизацией предприятия в рамках государственной целевой программы – готовим предприятие для перспективных кораблей. В этом направлении сделано уже очень много. И сегодня можно говорить о том, что наш завод является одним из самых высокотехнологичных в отрасли. Мощности "Севмаша" позволяют создавать любые сложные проекты.– В ноябре этого года Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза. По сути, это будет подводный подвижный газопровод. Готов ли будет "Севмаш" построить такой подводный атомный газовоз, если будет принято решение о его строительстве?– Как я уже упомянул, "Севмаш" способен реализовывать проекты различной технологической сложности. Сейчас в сотрудничестве с Курчатовским институтом по заказу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в интересах ПАО "Газпром" мы строим глубоководный обитаемый подводный аппарат "Ясон". Очень интересный и наукоемкий проект. И это не первый наш прорывной заказ, который мы выполняем вместе с Курчатовским институтом. Предмет нашей общей гордости – первая отечественная атомная подводная лодка "Ленинский комсомол", которая открыла дорогу атомным подводным лодкам четырех поколений. Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что у трудового коллектива "Севмаша" достаточно компетенций для решения различных задач, которые ставятся или будут перед нами поставлены руководством "Объединенной судостроительной корпорации" и государства.– Какое место в продукции "Севмаша" занимает морская подводная робототехника?– Глубоководный обитаемый подводный аппарат "Ясон" – один из важнейших заказов. Он был заложен на "Севмаше" 2022 году. Работаем над проектом в кооперации с гигантами научной и конструкторской мысли – Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Санкт-петербургским конструкторским бюро ОСК "Малахит". Обитаемый подводный аппарат "Ясон" станет первопроходцем в своей сфере – ранее таких аппаратов в России не строили. Проект уникальный, в нем реализован целый спектр инновационных разработок. Аппарат строится в единственном экземпляре.– Осваивает ли "Севмаш" серийное производство морских дронов типа "Ясон"? Если да, то каких?– Нет.– Генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит ранее заявлял РИА Новости, что новые неатомные подводные лодки проекта 677 ("Лада") могут вооружить и морскими, и авиационными беспилотниками. Нет ли в планах у "Севмаша" наладить их производство?– Производственная программа "Севмаша" формируется в соответствии с контрактами с министерством обороны Российской Федерации и Объединенной судостроительной корпорацией. Сегодня в портфеле предприятия – выполнение гособоронзаказа по строительству АПЛ, ремонту и модернизации крейсера 11442М, ряда заказов гражданского направления. Других задач нет.– ЦКБ "Рубин" недавно презентовал новейшую концепцию АПЛ будущего "Арктур", строительство которой возможно во второй половине ХХ века. До этого на рубеже 2020-30-х годов должно начаться строительство головной лодки пятого поколения на смену "Бореям"? Какие мероприятия должны состояться на "Севмаше", чтобы подготовить мощности завода для строительства новых подводных лодок?– Развитие "Севмаша" не стоит на месте. Мы обязаны идти в ногу со временем. Сегодня в подготовке к решению перспективных задач сделано многое. Работы проводятся в рамках программы модернизации и перевооружения Объединенной судостроительной корпорации. Отмечу, что "Севмаш" как крупнейшее предприятие в контуре ОСК находится в приоритете. Обновление цехов, поставка новой техники и оборудования, создание специализированных производств для строительства и испытаний АПЛ четвертого поколения и подготовка к созданию будущих поколений подводных атомоходов ведется по государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга России и ОСК.Мы завершили создание транспортно-передаточного комплекса, осуществили перевод с мазута на природный газ котельной высокого давления №2, реконструировали компрессорную и кислородную станции, провели капитальную замену инженерных сетей глубоководных набережных. Для обеспечения достройки и испытаний строящихся АПЛ модернизировали трансформаторные подстанции, проложили более 80 километров кабеля. В 2024 году выполнен второй этап техперевооружения механомонтажного производства, обновления объектов энергоснабжения и транспортной системы в двух эллингах, завершены работы по техперевооружению малярно-изоляционного цеха, неметаллического и деревообрабатывающего производств.Все работы осуществляются без остановки рабочего процесса. Фактически за последние 20 лет завод пережил второе рождение – это видно и по оснащенности предприятия, и по производственной программе. После тяжелого периода мы вышли из застоя, смогли восстановить разрушенную кооперацию, наладить связи с поставщиками оборудования и контрагентами, заложить две серии современных атомных подводных лодок. Ежегодно "Севмаш" передает флоту по одной-две АПЛ, а в 2021 году мы передали заказчику три подводных ракетоносца. Восстановили почти утраченные технологии и создали новые, не имеющие аналогов в мире. Сегодня на предприятии работает около 28 000 человек – это высококлассные специалисты, которые полностью обеспечивают выполнение государственного оборонного заказа. "Севмаш" набрал высокий темп строительства и передачи ВМФ атомных подводных лодок четвертого поколения, а постоянное обновление мощностей и поддержание на высоком уровне компетенций трудового коллектива обеспечивают нам уверенность в том, что задачи по строительству следующих поколений АПЛ будут решены в установленные сроки и с должным качеством.

https://ria.ru/20240612/putin-1952358961.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953174184.html

https://ria.ru/20241011/avianosets-1977515026.html

https://ria.ru/20241102/pentagon-1981394654.html

https://ria.ru/20240814/podlodka-1966089474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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