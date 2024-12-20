https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html

В Брянске ввели режим повышенной готовности

В Брянске ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.12.2024

В Брянске ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Брянске для недопущения чрезвычайных происшествий, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:18:00+03:00

2024-12-20T19:18:00+03:00

2024-12-20T20:00:00+03:00

брянск

александр макаров

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Брянске для недопущения чрезвычайных происшествий, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. "Сегодня глава горадминистрации Александр Макаров подписал постановление о введении режима "Повышенная готовность" на территории города Брянска. <...> Главам районов и руководителям структурных подразделений поручено принимать оперативные меры при возникновении ЧС", — говорится в сообщении. Как уточняется, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на объектах транспортной инфраструктуры и ЖКХ или минимизировать их последствия, будут выполнены комплексные меры. Организован постоянный мониторинг обстановки в городе, в том числе за бесперебойной работой объектов ЖКХ и социальной сферы. В тексте документа отмечается, что режим будет действовать вплоть до особого распоряжения.

https://ria.ru/20241220/pvo-1990308223.html

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брянск, александр макаров, россия, безопасность