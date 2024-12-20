https://ria.ru/20241220/brechalov-1990395099.html

Бречалов: 1,4 млн кв м жилья сдадут в Удмуртии до конца 2024 г

Бречалов: 1,4 млн кв м жилья сдадут в Удмуртии до конца 2024 г - РИА Новости, 20.12.2024

Бречалов: 1,4 млн кв м жилья сдадут в Удмуртии до конца 2024 г

Застройщики в Удмуртии до конца года сдадут в эксплуатацию почти 1,4 миллиона квадратных метров жилья, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:26:00+03:00

2024-12-20T13:26:00+03:00

2024-12-20T13:26:00+03:00

удмуртская республика

россия

краснодар

александр бречалов

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УФА, 20 дек - РИА Новости. Застройщики в Удмуртии до конца года сдадут в эксплуатацию почти 1,4 миллиона квадратных метров жилья, заявил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя республики отметили, что Бречалов рассказал о темпах строительства жилья в регионе после того, как в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным молодая семья из Краснодара пожаловалась, что они не смогли взять жилищный кредит. "Президент сообщил, что все три льготные ипотеки — для сотрудников российских IT-компаний, семейная и сельская — останутся. Отметим, что в Удмуртии с начала 2024 года выдано 382 кредита на 2 млрд 40 млн рублей по IT-ипотеке и 891 на 4 млрд 883 млн рублей — по сельской в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в релизе. Для повышения доступности жилья в стране принимаются меры по увеличению объемов строительства. Это важный показатель нацпроекта "Жилье и городская среда", добавили в пресс-службе. В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал, что в 2023 году на территории России введено в эксплуатацию 110 миллионов квадратных метров жилья. "Почти 1,4 миллиона квадратных метров жилья сдадут в Удмуртии до конца года. В настоящее время 78 застройщиков возводят 145 многоэтажек со сроком сдачи до конца 2028 года. 52% квартир в домах, которые будут введены в эксплуатацию в 2025 году, уже проданы", — приводятся слова Бречалова. Он также отметил, что ключевые застройщики активно участвуют в благоустройстве столицы региона. В частности, они финансируют восстановление фасадов домов на центральной улице Ижевска — Пушкинской. В исторической части сделано уже 6 домов. В плане до 2027 года 15 объектов.

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россия, краснодар, александр бречалов