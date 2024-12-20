https://ria.ru/20241220/brechalov-1990334826.html

Бречалов: экстренные службы Удмуртии в праздники усилят работу

Бречалов: экстренные службы Удмуртии в праздники усилят работу - РИА Новости, 20.12.2024

Бречалов: экстренные службы Удмуртии в праздники усилят работу

Экстренные службы Удмуртии в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:52:00+03:00

2024-12-20T10:52:00+03:00

2024-12-20T10:52:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

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УФА, 20 дек - РИА Новости. Экстренные службы Удмуртии в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Чтобы новогодние выходные действительно стали праздником, важно помнить про безопасность. Провели заседание антитеррористической комиссии. Несколько важных моментов, друзья: неприятель не оставляет попыток повредить объекты минобороны, топливно-энергетического комплекса, промпредприятия в разных регионах нашей страны. Поэтому в случае, если вы видите беспилотники, взрывы, подозрительные объекты, сообщайте о них по телефону 112 или через приложение "Радар", - написал он в своем Telegram-канале. Бречалов отметил, что все экстренные службы в выходные будут работать в усиленном режиме. В новогоднюю ночь и рождественские праздники на дежурстве будут около 700 сотрудников полиции, Росгвардии, народных дружинников. Будет усилен контрольно-пропускной режим на больших мероприятиях, с собой нельзя будет проносить пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещи. "Пожарные уже сейчас проводят профилактические мероприятия. Чтобы избежать несчастья: особое внимание обогревательным приборам, осторожность при обращении с огнем, проверка исправности пожарных извещателей. Ну, и в целом – внимательно к тем, кто рядом, и с участием к тем, у кого сложности", - добавил глава региона. В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что Бречалов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике. "Отмечается, что он отдельно обратился к главам муниципальных образований. "Удалённость от городов не должна стать поводом для успокоенности. Все должны быть в состоянии постоянной готовности", - сказал Бречалов. По данным пресс-службы, самые массовые мероприятия в Ижевске пройдут на Центральной площади: открытие главной ёлки 21 декабря, новогодний концерт 31 декабря и "Пельменный фестиваль" со 2 по 5 января.

https://ria.ru/20241217/brechalov-1989784170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр бречалов