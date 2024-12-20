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Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево" - РИА Новости, 20.12.2024
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15:39 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/boevik-1990434297.html
Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево"
Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево" - РИА Новости, 20.12.2024
Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево"
Второй западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:39:00+03:00
2024-12-20T15:39:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
украина
батальон "азов"*
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в суде. "Пилипчуку назначено 15 лет колонии заочно со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), украина, батальон "азов"*
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Украина, Батальон "Азов"*
Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево"

Националист Пилипчук получил 15 лет заочно за подготовку теракта в "Шереметьево"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в суде.
"Пилипчуку назначено 15 лет колонии заочно со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
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Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале.
Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)УкраинаБатальон "Азов"*
 
 
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