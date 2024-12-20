https://ria.ru/20241220/boevik-1990434297.html

Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево"

Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево" - РИА Новости, 20.12.2024

Экс-боевика "Азова"* заочно осудили за подготовку теракта в "Шереметьево"

Второй западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:39:00+03:00

2024-12-20T15:39:00+03:00

2024-12-20T15:39:00+03:00

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

украина

батальон "азов"*

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его признали виновным в подготовке теракта в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в суде. "Пилипчуку назначено 15 лет колонии заочно со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). По делу о подготовке теракта в "Шереметьево" к 22 и 15 годам колонии осуждены Михаил Дарий и Илья Ковылков. По данным следствия, они планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20241218/dnr-1989941890.html

https://ria.ru/20241203/azov-1987169179.html

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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), украина, батальон "азов"*