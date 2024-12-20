https://ria.ru/20241220/bentli-1990496210.html

Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины

Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины - РИА Новости, 20.12.2024

Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины

Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что довольна тем, что суд над обвиняемыми в убийстве настроен на выяснение истины. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:14:00+03:00

2024-12-20T18:14:00+03:00

2024-12-20T18:14:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что довольна тем, что суд над обвиняемыми в убийстве настроен на выяснение истины. Об этом она заявила журналистам после закрытого заседания суда в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Я довольна тем, что суд явно настроен на выяснение истины", - отметила вдова погибшего журналиста Людмила Бентли. От дополнительных комментариев она отказалась. Судьи и адвокаты также отказались комментировать итоги заседания. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по данному делу. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы. В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего". В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973780425.html

https://ria.ru/20241205/bentli-1987564762.html

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в мире, донбасс, россия, донецк, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф)