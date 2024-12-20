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Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины - РИА Новости, 20.12.2024
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18:14 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/bentli-1990496210.html
Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины
Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины - РИА Новости, 20.12.2024
Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины
Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что довольна тем, что суд над обвиняемыми в убийстве настроен на выяснение истины. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:14:00+03:00
2024-12-20T18:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что довольна тем, что суд над обвиняемыми в убийстве настроен на выяснение истины. Об этом она заявила журналистам после закрытого заседания суда в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Я довольна тем, что суд явно настроен на выяснение истины", - отметила вдова погибшего журналиста Людмила Бентли. От дополнительных комментариев она отказалась. Судьи и адвокаты также отказались комментировать итоги заседания. Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по данному делу. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы. В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего". В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны. Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973780425.html
https://ria.ru/20241205/bentli-1987564762.html
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в мире, донбасс, россия, донецк, рассел бентли, маргарита симоньян, дмитрий киселев, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Донбасс, Россия, Донецк, Рассел Бентли, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Следственный комитет России (СК РФ)
Вдова Бентли довольна тем, что суд настроен на выяснение истины

Вдова Бентли Людмила довольна тем, что суд настроен на выяснение истины

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Вдова погибшего корреспондента Sputnik Рассела Бентли Людмила заявила, что довольна тем, что суд над обвиняемыми в убийстве настроен на выяснение истины.
Об этом она заявила журналистам после закрытого заседания суда в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вдова Рассела Бентли поблагодарила следствие за проделанную работу
20 сентября, 10:45
"Я довольна тем, что суд явно настроен на выяснение истины", - отметила вдова погибшего журналиста Людмила Бентли.
От дополнительных комментариев она отказалась. Судьи и адвокаты также отказались комментировать итоги заседания.
Ранее, 25 ноября, на первом заседании судья постановил закрыть процесс по данному делу. На заседании 5 декабря суд отклонил ходатайство стороны защиты по открытию заседаний для прессы.
В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Суд отклонил просьбу открыть процесс по делу об убийстве Бентли
5 декабря, 16:37
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
Я приехал сюда, чтобы сражаться. История Рассела Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Я приехал сюда, чтобы сражаться". История Рассела Бентли
20 сентября, 11:29
 
В миреДонбассРоссияДонецкРассел БентлиМаргарита СимоньянДмитрий КиселевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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