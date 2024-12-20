https://ria.ru/20241220/avtomobili-1990447973.html

"Альфа-Лизинг": автомобили ГАЗ стали самыми популярными у среднего бизнеса

"Альфа-Лизинг": автомобили ГАЗ стали самыми популярными у среднего бизнеса - РИА Новости, 20.12.2024

"Альфа-Лизинг": автомобили ГАЗ стали самыми популярными у среднего бизнеса

По итогам девяти месяцев 2024 года самым динамично растущим сегментом рынка лизинга для среднего корпоративного бизнеса стал легковой коммерческий транспорт,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:21:00+03:00

2024-12-20T16:21:00+03:00

2024-12-20T16:21:00+03:00

экономика

авто

москва

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группа газ

камаз (завод)

lada vesta

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2024 года самым динамично растущим сегментом рынка лизинга для среднего корпоративного бизнеса стал легковой коммерческий транспорт, автомобили ГАЗ стали самыми популярными, сообщили в "Альфа-Лизинге". Там отметили, что его доля в общей структуре продаж выросла с 19% до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми тенденциями 2024 года стали также падение спроса на авто с пробегом, рост востребованности российских и китайских брендов авто и спецтехники. Кроме того, в сегменте сельхозтехники объем продаж сократился практически вдвое. При этом, число договоров лизинга на приобретение легковых авто выросло на 4%, легкого коммерческого транспорта – на 9%. Также в 2024 году изменилась структура продаж авто и спецтехники в лизинг. Доля легковых автомобилей увеличилась с 19% до 25%, легкого коммерческого транспорта – с 10% до 13%, дорожно-строительной техники – с 8% до 9%. А доля грузового транспорта сократилась – с 51% до 44%. В компании уточнили, что на средний корпоративный бизнес приходится почти четверть продаж в лизинг (23%). Регионами-лидерами по обновлению автопарка в 2024 году стали Москва, Сибирский и Южный федеральные округа. Пик продаж транспорта и спецтехники пришелся на апрель, март и июнь. В 2024 году сохранился тренд на востребованность бизнесом китайских брендов – их доля в общем объеме лизинговых продаж выросла с 42% в 2023 году до 47% в 2024 году. Также увеличиваются продажи российского автопрома. Топ-5 брендов в 2024 году: ГАЗ (4 место в 2023 году), Shacman (3 место в 2023 году), Sitrak (1 место в 2023 году), Lada (5 место в 2023 году) и GEELY (не было в рейтинге в 2023 году). В частности, в сегменте грузового транспорта уже 46% продаж приходится на китайские бренды, которые вытеснили из топ-3 отечественный КАМАЗ. Среди легковых авто доля "китайцев" еще выше – 59%, при этом, лидерство продолжает удерживать Lada. В сегменте легкого коммерческого транспорта доминируют отечественные производители – ГАЗ и УАЗ, тут доля азиатских брендов не превышает 13%. Схожие показатели в структуре сельхозтехники – доля китайских брендов составляет 6,5%, а в лидерах – белорусский МТЗ, отечественные Сельмаш и Ростсельмаш. В продажах дорожно-строительной техники ситуация противоположная – на китайских производителей приходится 70% продаж. Также устойчивый тренд 2024 года – обновление автопарков среднего корпоративного бизнеса. Так, общая доля авто с пробегом и техники с наработкой составляет всего 16%. В сегменте грузового транспорта этот показатель сократился с 20% до 16%, легковых авто – с 12% до 10%, сельскохозяйственной техники – с 22% до 16%. "В текущих экономических реалиях важно оказывать поддержку бизнесу. Безусловно, основным сейчас является вопрос цены с учетом роста ключевой ставки", - приводятся в сообщении слова директора по продажам ГК "Альфа-Лизинг" Александра Голанкова.

https://ria.ru/20241101/alfa-lizing-1981382444.html

https://ria.ru/20241210/alfa-lizing-1988454852.html

https://ria.ru/20241111/alfa-lizing-1983129523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, москва, альфа-лизинг, группа газ, камаз (завод), lada vesta