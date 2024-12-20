https://ria.ru/20241220/arkhiv-1990295711.html

СВР рассекретила документ о сотрудничестве США и Третьего рейха

СВР рассекретила документ о сотрудничестве США и Третьего рейха - РИА Новости, 20.12.2024

СВР рассекретила документ о сотрудничестве США и Третьего рейха

США весной 1943 года, будучи союзником СССР по антигитлеровской коалиции, втихаря с помощью спецслужб готовили продажу через подставных лиц стратегически важных РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:54:00+03:00

2024-12-20T02:54:00+03:00

2024-12-20T04:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. США весной 1943 года, будучи союзником СССР по антигитлеровской коалиции, втихаря с помощью спецслужб готовили продажу через подставных лиц стратегически важных материалов Третьему рейху, копившему силы для наступления на Курской дуге, свидетельствует рассекреченный документ из архива Службы внешней разведки России, опубликованный на портале Президентской библиотеки. В пятницу исполняется 104 года со дня создания органов отечественной внешней разведки.Президентская библиотека разместила у себя фотокопию агентурного сообщения из Стокгольма в Москву о торговле между США и Германией через подставных лиц. Документ датирован 24 апреля 1943 года — тогда гитлеровцы активно готовились ударить по советским войскам на Курской дуге. Отправителем сообщения значится "Кин" — это был оперативный псевдоним Бориса Рыбкина, выдающегося разведчика, в то время резидента в Стокгольме. Сообщение адресовалось "Виктору" — Павлу Фитину, легендарному начальнику советской внешней разведки времен Второй мировой войны."В конце марта к сотруднику германской торговой палаты Сватковскому явился князь Оболенский с предложением организовать обменную торговлю некоторыми товарами между Америкой и Германией через подставных лиц", — писал Рыбкин."Оболенский указал, что в этом деле будет участвовать князь Волконский и некий Бахтин, что это делается по поручению американцев, которые нуждаются (в) определенных немецких химикалиях и согласны продать немцам платину и технические алмазы, причем дальнейшая детализация произойдет после принципиального согласия немцев", — добавлял резидент в Стокгольме.По информации Рыбкина, Сватковский доложил о предложении Оболенского немецкому торговому атташе Берентсу. Гитлеровцы опасались провокации со стороны американцев, но Сватковский поручился за Оболенского. После этого представители США сделали запрос в Берлин, в ответ оттуда поступило указание запросить у американцев списки товаров, которые они могут продать и хотят купить."От американцев этим делом занимается первый секретарь Карлсон, а с немецкой стороны Берлин поручил это дело местному представителю Дрезденского банка Оттокару фон Книрием", — отмечал Рыбкин. "Одновременно для доклада в Берлин вылетел секретарь торговой палаты Кох, который, вернувшись, рассказал, что Геринг дал указание переговоры продолжить, но не раскрывать, в чем Германия нуждается, и чтобы объем этой сделки был не меньше десяти миллионов шведских крон", — сообщал Рыбкин. Герман Геринг — один из главных нацистских преступников, в 1943 году одновременно занимал несколько постов, в том числе был вице-канцлером Германии и генеральным уполномоченным по сырьевым и валютным вопросам.Стороны ударили по рукам"В результате переговоров американцы сделали конкретное предложение, что могут немедленно предоставить немцам платину на 25-30 миллионов крон, которые находятся в Европе (обмен должен произойти в Португалии или Швеции) и потребовали номенклатуру химикалий, которыми немцы могут покрыть платину", — докладывал советский резидент.По данным советской внешней разведки, фон Книрием сообщил Сватковскому, что в Стокгольм выезжает директор Дрезденского банка Раше с широкими полномочиями от Геринга. По словам фон Книриема, Раше еще ранее получил задание найти такой контакт, ибо гитлеровцы были "весьма заинтересованы" в торговле с американцами."В прошлую войну такая торговля процветала, и нынешнее предложение американцев является первой ласточкой в этой войне", — говорил представитель Дрезденского банка. Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда появился Иностранный отдел ВЧК. СВР входит в силы обеспечения безопасности России, эта служба призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. За свою историю внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. В частности, советские разведчики добыли материалы о закулисных контактах представителей гитлеровской Германии и США во Вторую мировую войну.

https://ria.ru/20240412/fsb-1939489418.html

https://ria.ru/20241104/kuznetsov-1981743583.html

https://ria.ru/20241129/svr-1986387199.html

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Дарья Буймова

сша, германия, россия, павел фитин, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире