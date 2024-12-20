Правительство Асада в Сирии принимало независимые решения, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аракчи: правительство Асада в Сирии не контролировалось Ираном
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Правительство Башара Асада в Сирии принимало независимые решения и не контролировалось Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД страны Аббас Аракчи принимают в Египте участие в саммите "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад.
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"Сирийское правительство было независимым в своих решениях и не находилось под контролем Ирана или России", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Ghad.
Глава МИД исламской республики также отметил, что поддержка Ираном Сирии - это не поддержка конкретного человека, а, скорее, поддержка сирийского народа и защита суверенитета и территориальной целостности Сирии перед лицом агрессии со стороны Израиля, а также террористических формирований.
"Присутствие иранских советников в Сирии было обусловлено необходимостью борьбы с ИГИЛ* ("Исламское государство"*) и другими террористическими группировками", - добавил Аракчи.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Запрещенная в России террористическая группировка.