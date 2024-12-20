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Правительство Асада в Сирии принимало независимые решения, заявил Аракчи

Правительство Асада в Сирии принимало независимые решения, заявил Аракчи - РИА Новости, 20.12.2024

Правительство Асада в Сирии принимало независимые решения, заявил Аракчи

Правительство Башара Асада в Сирии принимало независимые решения и не контролировалось Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:14:00+03:00

2024-12-20T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Правительство Башара Асада в Сирии принимало независимые решения и не контролировалось Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД страны Аббас Аракчи принимают в Египте участие в саммите "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад. "Сирийское правительство было независимым в своих решениях и не находилось под контролем Ирана или России", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Ghad. Глава МИД исламской республики также отметил, что поддержка Ираном Сирии - это не поддержка конкретного человека, а, скорее, поддержка сирийского народа и защита суверенитета и территориальной целостности Сирии перед лицом агрессии со стороны Израиля, а также террористических формирований. "Присутствие иранских советников в Сирии было обусловлено необходимостью борьбы с ИГИЛ* ("Исламское государство"*) и другими террористическими группировками", - добавил Аракчи. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Запрещенная в России террористическая группировка.

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