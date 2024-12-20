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Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области - РИА Новости, 20.12.2024
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Смоленская область
 
18:29 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/anokhin-1990505340.html
Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области
Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области - РИА Новости, 20.12.2024
Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области
Смоленская областная дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период, его главный приоритет – это социальная сфера и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:29:00+03:00
2024-12-20T18:29:00+03:00
смоленская область
жкх
смоленская область
василий анохин
смоленская областная дума
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Смоленская областная дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период, его главный приоритет – это социальная сфера и выполнение всех обязательств перед жителями, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В итоговом варианте главного финансового документа учли финансовую помощь федерального центра. Благодаря этому доходы увеличились с 71,6 миллиарда рублей до 82,6 миллиарда рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, главный приоритет областного бюджета – это социальная сфера и выполнение всех обязательств правительства региона перед смолянами. Более 60% расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования и системы социальной защиты. "Продолжим обновлять и строить школы, детские сады, больницы и другие учреждения, расширять меры поддержки участников СВО и их семей, уязвимых групп населения, детства и материнства", - отметил глава региона. Кроме того, по его словам, не менее важная задача – это поэтапное повышение зарплат работников региональных и муниципальных учреждений. На эти цели из разных программ и проектов будут направлены более 22 миллиардов рублей. "Еще один вектор, предусмотренный бюджетом, – это создание современной дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и экономики области. Продолжим обновлять и строить дороги, мосты, коммунальные объекты, поддерживать создание новых производств и предприятий", - пояснил он. Анохин уточнил, что конечная цель бюджета – повышение качества жизни смолян. "Принятый финансовый документ в полной мере позволит нам продолжить работу в этом направлении. При его составлении были учтены пожелания, высказанные в ходе поездок по районам, а также самые острые запросы жителей региона в социальных сетях. Благодарю наших депутатов во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку! Будем и дальше вместе развивать нашу область", - заключил он.
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жкх, смоленская область, василий анохин, смоленская областная дума
Смоленская область, ЖКХ, Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская областная Дума
Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области

Губарнатор Анохин: соцсфера является приоритетом бюджета Смоленской области

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Смоленская областная дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период, его главный приоритет – это социальная сфера и выполнение всех обязательств перед жителями, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В итоговом варианте главного финансового документа учли финансовую помощь федерального центра. Благодаря этому доходы увеличились с 71,6 миллиарда рублей до 82,6 миллиарда рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, главный приоритет областного бюджета – это социальная сфера и выполнение всех обязательств правительства региона перед смолянами. Более 60% расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования и системы социальной защиты.
"Продолжим обновлять и строить школы, детские сады, больницы и другие учреждения, расширять меры поддержки участников СВО и их семей, уязвимых групп населения, детства и материнства", - отметил глава региона.
Кроме того, по его словам, не менее важная задача – это поэтапное повышение зарплат работников региональных и муниципальных учреждений. На эти цели из разных программ и проектов будут направлены более 22 миллиардов рублей.
"Еще один вектор, предусмотренный бюджетом, – это создание современной дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и экономики области. Продолжим обновлять и строить дороги, мосты, коммунальные объекты, поддерживать создание новых производств и предприятий", - пояснил он.
Анохин уточнил, что конечная цель бюджета – повышение качества жизни смолян.
"Принятый финансовый документ в полной мере позволит нам продолжить работу в этом направлении. При его составлении были учтены пожелания, высказанные в ходе поездок по районам, а также самые острые запросы жителей региона в социальных сетях. Благодарю наших депутатов во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку! Будем и дальше вместе развивать нашу область", - заключил он.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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