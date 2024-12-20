https://ria.ru/20241220/anokhin-1990505340.html

Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области

Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области - РИА Новости, 20.12.2024

Анохин: соцсфера является главным приоритетом бюджета Смоленской области

Смоленская областная дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период, его главный приоритет – это социальная сфера и... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:29:00+03:00

2024-12-20T18:29:00+03:00

2024-12-20T18:29:00+03:00

смоленская область

жкх

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василий анохин

смоленская областная дума

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Смоленская областная дума приняла региональный закон о бюджете на 2025 год и дальнейший плановый период, его главный приоритет – это социальная сфера и выполнение всех обязательств перед жителями, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "В итоговом варианте главного финансового документа учли финансовую помощь федерального центра. Благодаря этому доходы увеличились с 71,6 миллиарда рублей до 82,6 миллиарда рублей", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, главный приоритет областного бюджета – это социальная сфера и выполнение всех обязательств правительства региона перед смолянами. Более 60% расходов будут направлены на развитие здравоохранения, образования и системы социальной защиты. "Продолжим обновлять и строить школы, детские сады, больницы и другие учреждения, расширять меры поддержки участников СВО и их семей, уязвимых групп населения, детства и материнства", - отметил глава региона. Кроме того, по его словам, не менее важная задача – это поэтапное повышение зарплат работников региональных и муниципальных учреждений. На эти цели из разных программ и проектов будут направлены более 22 миллиардов рублей. "Еще один вектор, предусмотренный бюджетом, – это создание современной дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и экономики области. Продолжим обновлять и строить дороги, мосты, коммунальные объекты, поддерживать создание новых производств и предприятий", - пояснил он. Анохин уточнил, что конечная цель бюджета – повышение качества жизни смолян. "Принятый финансовый документ в полной мере позволит нам продолжить работу в этом направлении. При его составлении были учтены пожелания, высказанные в ходе поездок по районам, а также самые острые запросы жителей региона в социальных сетях. Благодарю наших депутатов во главе с Игорем Васильевичем Ляховым за поддержку! Будем и дальше вместе развивать нашу область", - заключил он.

https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html

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жкх, смоленская область, василий анохин, смоленская областная дума