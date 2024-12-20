https://ria.ru/20241220/anapa-1990465058.html

Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу"

Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу" - РИА Новости, 20.12.2024

Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу"

Волонтер Кирилл Денисюк рассказал, что приехал из Белоруссии очищать анапский пляж от нефтепродуктов после крушения танкеров, потому что нужно "помочь братскому РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T16:58:00+03:00

2024-12-20T16:58:00+03:00

происшествия

белоруссия

краснодар

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Волонтер Кирилл Денисюк рассказал, что приехал из Белоруссии очищать анапский пляж от нефтепродуктов после крушения танкеров, потому что нужно "помочь братскому народу." "Приехал из Беларуси помогать братскому народу. В Telegram, в новостях увидел. Планета - одна, гибнут животные, нужно помогать, очищать", -сказал Кирилл на кадрах, опубликованных муниципальным центром управления Краснодара. Уточняется, что молодой человек остановился у знакомых, вместе они с утра очищают пляж в анапском поселке Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

белоруссия

краснодар

керченский пролив

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происшествия, белоруссия, краснодар, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе