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Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу" - РИА Новости, 20.12.2024
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16:58 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/anapa-1990465058.html
Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу"
Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу" - РИА Новости, 20.12.2024
Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу"
Волонтер Кирилл Денисюк рассказал, что приехал из Белоруссии очищать анапский пляж от нефтепродуктов после крушения танкеров, потому что нужно "помочь братскому РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:58:00+03:00
2024-12-20T16:58:00+03:00
происшествия
белоруссия
краснодар
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Волонтер Кирилл Денисюк рассказал, что приехал из Белоруссии очищать анапский пляж от нефтепродуктов после крушения танкеров, потому что нужно "помочь братскому народу." "Приехал из Беларуси помогать братскому народу. В Telegram, в новостях увидел. Планета - одна, гибнут животные, нужно помогать, очищать", -сказал Кирилл на кадрах, опубликованных муниципальным центром управления Краснодара. Уточняется, что молодой человек остановился у знакомых, вместе они с утра очищают пляж в анапском поселке Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241219/ekologiya-1990035123.html
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белоруссия
краснодар
керченский пролив
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происшествия, белоруссия, краснодар, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Белоруссия, Краснодар, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Волонтер из Белоруссии приехал в Анапу "помогать братскому народу"

Волонтер Денисюк приехал из Белоруссии очищать пляж в Анапе от нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Волонтер Кирилл Денисюк рассказал, что приехал из Белоруссии очищать анапский пляж от нефтепродуктов после крушения танкеров, потому что нужно "помочь братскому народу."
«
"Приехал из Беларуси помогать братскому народу. В Telegram, в новостях увидел. Планета - одна, гибнут животные, нужно помогать, очищать", -сказал Кирилл на кадрах, опубликованных муниципальным центром управления Краснодара.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Разлив мазута в Черном море угрожает роддому дельфинов, рассказал эксперт
19 декабря, 06:01
Уточняется, что молодой человек остановился у знакомых, вместе они с утра очищают пляж в анапском поселке Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияБелоруссияКраснодарКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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