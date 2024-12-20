https://ria.ru/20241220/amerika-1990431670.html

В США раскрыли теневого президента

В США раскрыли теневого президента - РИА Новости, 20.12.2024

В США раскрыли теневого президента

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал в соцсети X назвала американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска более важной фигурой, чем избранный... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:24:00+03:00

2024-12-20T15:24:00+03:00

2024-12-20T16:53:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

джо байден

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал в соцсети X назвала американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска более важной фигурой, чем избранный президент Дональд Трамп."Ясно, кто главный. И это не избранный президент Дональд Трамп. Теневой президент Илон Маск весь день ругал республиканцев за CR, добился провала законопроекта, а затем Трамп решил последовать его примеру", — написала она.Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов долларов в текущем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.

https://ria.ru/20241219/mask-1990029107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден