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В США раскрыли теневого президента - РИА Новости, 20.12.2024
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15:24 20.12.2024 (обновлено: 16:53 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/amerika-1990431670.html
В США раскрыли теневого президента
В США раскрыли теневого президента - РИА Новости, 20.12.2024
В США раскрыли теневого президента
Член палаты представителей США Прамила Джаяпал в соцсети X назвала американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска более важной фигурой, чем избранный... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:24:00+03:00
2024-12-20T16:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал в соцсети X назвала американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска более важной фигурой, чем избранный президент Дональд Трамп."Ясно, кто главный. И это не избранный президент Дональд Трамп. Теневой президент Илон Маск весь день ругал республиканцев за CR, добился провала законопроекта, а затем Трамп решил последовать его примеру", — написала она.Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов долларов в текущем.Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден
В США раскрыли теневого президента

Член палаты представителей Джаяпал заявила, что Маск в США главнее Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал в соцсети X назвала американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска более важной фигурой, чем избранный президент Дональд Трамп.
"Ясно, кто главный. И это не избранный президент Дональд Трамп. Теневой президент Илон Маск весь день ругал республиканцев за CR, добился провала законопроекта, а затем Трамп решил последовать его примеру", — написала она.
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Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательстве вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскДжо Байден
 
 
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