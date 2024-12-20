https://ria.ru/20241220/alabushevo-1990321988.html

Ликсутов: площадка "Алабушево" ОЭЗ Москвы лидирует по объему инвестиций

Ликсутов: площадка "Алабушево" ОЭЗ Москвы лидирует по объему инвестиций - РИА Новости, 20.12.2024

Ликсутов: площадка "Алабушево" ОЭЗ Москвы лидирует по объему инвестиций

За январь - сентябрь этого года компании площадки "Алабушево" инвестировали более 13,8 млрд рублей в свои производства, что является наибольшим показателем всех РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:13:00+03:00

2024-12-20T10:13:00+03:00

2024-12-20T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. За январь - сентябрь этого года компании площадки "Алабушево" инвестировали более 13,8 млрд рублей в свои производства, что является наибольшим показателем всех резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что всего резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" за девять месяцев 2024 инвестировали в свои производства 38,4 млрд рублей."Площадка "Алабушево" является крупнейшей в столичной ОЭЗ. Сегодня здесь работают 32 компании со статусом резидента. За январь-сентябрь 2024 года они инвестировали более 13,8 млрд рублей в свои производства, превысив показатель за этот же период прошлого года на 4%. Если сравнить объем инвестиций с показателем трехлетней давности, то он вырос в 3,7 раза", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что это говорит о динамичном развитии компаний, которые локализуют свои производства в "Технополис Москва"."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать площадки особой экономической зоны столицы", – сказал Ликсутов.Отмечается, что наибольший приток вложений на площадке "Алабушево" обеспечили компании медицинской индустрии – на них пришлось 8,2 млрд рублей инвестиций. Лидером среди всех резидентов стало предприятие (ООО "Генериум-Некст") по производству препаратов для лечения редких орфанных заболеваний.Резиденты площадки "Печатники" инвестировали в производство 5,5 млрд рублей за январь-сентябрь 2024 года. Это на 37% больше, чем за тот же период 2023 года. Наибольший приток инвестиции обеспечили производители биофармы и медоборудования – 2,4 млрд рублей. Лидером стала компания ООО "Биоджет".Самая молодая площадка ОЭЗ "Технополис Москва" – индустриальный парк "Руднево", где в статусе резидента работает 12 компаний. Их инвестиции в производства составили 500 миллионов рублей, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."За время деятельности особой экономической зоны "Технополис Москва" резиденты трех площадок инвестировали в развитие своих производств 95,8 млрд рублей. Наибольшая доля – 63% –приходится на предприятия в "Алабушево". Ее выбирают преимущественно крупные компании, которые предпочитают строить свои производственные площадки с нуля", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.Высокотехнологичная продукция компаний ОЭЗ "Технополис Москва" крайне востребована благодаря своей инновационности, глубокого уровня локализации и способности эффективно замещать импортные аналоги. Сегодня в столичной ОЭЗ свою деятельность ведут более 220 предприятий, из которых свыше 110 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций."Наши резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования. Это позволяет вкладывать высвобожденные от налогов средства в развитие и расширение технологичных площадок, создание новых рабочих мест и производство технологичной продукции", – уточнил, в свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса