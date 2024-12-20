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Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
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17:35 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html
Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024
Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Курская АЭС на фоне массированного ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:35:00+03:00
2024-12-20T17:35:00+03:00
происшествия
рыльск
курская область
александр хинштейн
курская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Курская АЭС на фоне массированного ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции.Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщается в Telegram-канале станции.
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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины
Происшествия, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины
Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

Пресс-служба: Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Курская АЭС на фоне массированного ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщается в Telegram-канале станции.
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хинштейн рассказал о работе аварийных служб на месте удара ВСУ по Рыльску
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнКурская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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