https://ria.ru/20241220/aes-1990481328.html

Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

Курская АЭС работает штатно после обстрела Рыльска со стороны ВСУ

Курская АЭС на фоне массированного ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

2024-12-20T17:35:00+03:00

происшествия

рыльск

курская область

александр хинштейн

курская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Курская АЭС на фоне массированного ракетного обстрела Рыльска со стороны ВСУ работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе станции.Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщается в Telegram-канале станции.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990461000.html

рыльск

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происшествия, рыльск, курская область, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины