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Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/zona-1990257194.html
Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной
Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.12.2024
Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной
Европа не сможет создать буферную зону между Россией и Украиной без поддержки США, считает научный директор аналитического центра "Европейский совет по... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:18:00+03:00
2024-12-19T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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европа
украина
дональд трамп
владимир путин
европейский совет
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европа не сможет создать буферную зону между Россией и Украиной без поддержки США, считает научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро. "Восьмисотмильной (1287 километров) буферной зоны между Украиной и Россией не будет... Европа не сможет это сделать без поддержки США", - сказал Шапиро, его слова приводит газета New York Times. Он заявил, что задача европейских лидеров состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации со стороны избранного американского президента Дональда Трампа, а также обеспечить участие Европы в любых переговорах с участием США, России и Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241219/putin-1990205160.html
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россия, европа, украина, дональд трамп, владимир путин, европейский совет, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европейский совет, НАТО, В мире
Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной

Аналитик Шапиро: буферной зоны между Россией и Украиной не будет без помощи США

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоселок Веселое Донецкой области
Поселок Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европа не сможет создать буферную зону между Россией и Украиной без поддержки США, считает научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.
«
"Восьмисотмильной (1287 километров) буферной зоны между Украиной и Россией не будет... Европа не сможет это сделать без поддержки США", - сказал Шапиро, его слова приводит газета New York Times.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной
Вчера, 16:27
Он заявил, что задача европейских лидеров состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации со стороны избранного американского президента Дональда Трампа, а также обеспечить участие Европы в любых переговорах с участием США, России и Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Трамп договорился бы с Россией о перемирии на Украине, считает Орбан
31 октября, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЕвропейский советНАТОВ мире
 
 
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