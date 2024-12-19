https://ria.ru/20241219/zona-1990257194.html

Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной

Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.12.2024

Эксперт оценил возможность создания буферной зоны между Россией и Украиной

Европа не сможет создать буферную зону между Россией и Украиной без поддержки США, считает научный директор аналитического центра "Европейский совет по... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:18:00+03:00

2024-12-19T19:18:00+03:00

2024-12-19T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европа не сможет создать буферную зону между Россией и Украиной без поддержки США, считает научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро. "Восьмисотмильной (1287 километров) буферной зоны между Украиной и Россией не будет... Европа не сможет это сделать без поддержки США", - сказал Шапиро, его слова приводит газета New York Times. Он заявил, что задача европейских лидеров состоит в том, чтобы не поддаваться на провокации со стороны избранного американского президента Дональда Трампа, а также обеспечить участие Европы в любых переговорах с участием США, России и Украины. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241219/putin-1990205160.html

https://ria.ru/20241031/orban-1981247436.html

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европа

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россия, европа, украина, дональд трамп, владимир путин, европейский совет, нато, в мире