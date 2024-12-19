https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html

Зеленский снова нахамил Орбану

Зеленский снова нахамил Орбану - РИА Новости, 19.12.2024

Зеленский снова нахамил Орбану

Владимир Зеленский на пресс-конференции в очередной раз нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ответ на предложение о рождественском перемирии,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:42:00+03:00

2024-12-19T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в очередной раз нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ответ на предложение о рождественском перемирии, трансляция мероприятия велась на странице его офиса в Facebook*."У премьер-министра Венгрии — при всем уважении к гражданам Венгрии — нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место", — заявил он.Зеленский добавил, что не говорил с Орбаном о рождественском перемирии. Он заявил, что считает несерьезным, что узнает о подобных инициативах из СМИ, и относится к ним скептически. Накануне Зеленский уже попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан ответил на это, что не поддастся на провокации. По его словам, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а ответственность Зеленского — принимать его или нет.На прошлой неделе глава киевского режима обиделся на Орбана за телефонный звонок российскому лидеру, во время которого обсуждалась возможность установления долговременного и устойчивого мира в Европе. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт запрашивал у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получил "некультурный отказ".Орбан в разговоре с Путиным выдвинул идеи об обмене пленными между Россией и Украиной и о рождественском прекращении огня. По его словам, по дипломатическим каналам это предложение донесли до Зеленского, но тот отверг и исключил его. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241219/peskov-1990253172.html

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990044061.html

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в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, владимир зеленский