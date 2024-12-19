https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html

Зеленский сделал дерзкое заявление о российском газе

Зеленский сделал дерзкое заявление о российском газе - РИА Новости, 19.12.2024

Зеленский сделал дерзкое заявление о российском газе

Украина не намерена продлевать транзит российского газа, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:47:00+03:00

2024-12-19T18:47:00+03:00

2024-12-19T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украина не намерена продлевать транзит российского газа, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа", — сказал он.В четверг президент Владимир Путин во время пресс-конференции уже напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема России.Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990193208.html

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украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, газпром, в мире