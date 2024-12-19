https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990265264.html

Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии нет решения по Украине

Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии нет решения по Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии нет решения по Украине

Владимир Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии еще нет решения по вопросу размещения западных военных на Украине. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:02:00+03:00

2024-12-19T20:02:00+03:00

2024-12-19T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии еще нет решения по вопросу размещения западных военных на Украине. "Я не могу, на самом деле, сейчас обсуждать это публично... по этому вопросу нет решений. Есть некоторое желание, как я чувствую, политическая воля... не могу делиться деталями до того, как решение будет принято, единое решение США и ЕС, это очень важно. ЕС и Европы, конечно, вместе с Великобританией. Мы на нее очень рассчитываем", - сказал Зеленский на пресс-конференции в ЕС в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева и о том, будут ли они включать размещение западных военных на Украине. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html

https://ria.ru/20241219/duda-1990018157.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)