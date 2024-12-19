https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990030579.html

Зеленский не примет идею Орбана о перемирии, заявил венгерский политолог

Зеленский не примет идею Орбана о перемирии, заявил венгерский политолог - РИА Новости, 19.12.2024

Зеленский не примет идею Орбана о перемирии, заявил венгерский политолог

Владимир Зеленский не примет предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, а... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:24:00+03:00

2024-12-19T04:24:00+03:00

2024-12-19T04:39:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский не примет предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, а потом ему придется изменить поведение, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Накануне Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. "Нет, до инаугурации Трампа 20 января предложение не примут. А после 20 января надо понять, что Трамп не равен Байдену, концепция республиканцев совершенно не такая, как у демократов. И Зеленскому после 20 января очень много чего придется изменить. На мой взгляд, до 20 января Украина будет продолжать свою политику, которая была до сих пор", - сказал Ногради. Эксперт также напомнил слова представителей Киева, которые "заявляли, что прекращение огня будет, когда Украина победит на фронте", и подчеркнул, что "на это нет ни малейшего шанса". По его словам, Зеленский не сможет "перед Трапмом делать то, что делал перед этим со всеми, то есть говорить о двух вещах: во-первых, благодарить за поддержку, во-вторых, требовать что-то еще, так с Трампом не выйдет". "Трамп предупредил Украину, что она не получит оружия для атаки и что имеющееся у нее американское оружие нельзя использовать против целей на территории России. А руководство ЕС подчеркнуло, что если понадобится, то будет поддерживать Украину и после инаугурации Трампа. Я вижу проблему в том, что оружейные склады в Европе пустеют, денег у Европы гораздо меньше, чем понадобилось бы. Для меня эти заявления Брюсселя сомнительны", - отметил аналитик. Ногради также добавил, что после инаугурации Трампа ожидает улучшения позиций Венгрии в Европе, потому что "брюссельское руководство, которое столько лет выступало против венгерского правительства, ослабнет". Зеленский на прошлой неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок президенту России Владимиру Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241212/peregovory-1988722914.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html

https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз