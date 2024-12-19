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Антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий - РИА Новости, 19.12.2024
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Липецкая область
 
13:25 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/zakon-1990115409.html
Антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий
Антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий - РИА Новости, 19.12.2024
Антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий
Закон об ограничении продажи слабоалкогольных напитков, который начнет действовать в Липецкой области с 1 марта 2025 года, коснется более 130 предприятий малого РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:25:00+03:00
2024-12-19T13:25:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
алкоголь
закон
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ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Закон об ограничении продажи слабоалкогольных напитков, который начнет действовать в Липецкой области с 1 марта 2025 года, коснется более 130 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили в правительстве региона. Там уточнили, что закон разработан по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в ответ на многочисленные обращения жителей многоквартирных домов. Люди жалуются на асоциальную атмосферу в точках торговли пивом на розлив, которые расположены на первых этажах их домов. "Только за последний год количество обращений на шум, мусор и пьяные разборки выросло на 150%. "Наливайки" стали рассадниками беспорядка и причиной постоянных конфликтов. Принятый закон — шаг к наведению порядка. Жители смогут спокойно гулять с детьми, отдыхать и не переживать из-за сомнительных компаний под окнами", – процитировали в региональном правительстве губернатора Артамонова. Закон вступит в силу 1 марта 2025, после чего ситуация должна измениться. "Работа таких торговых точек должна строго соответствовать нормам СанПиНа, предписывающих обязательное наличие кухни площадью не менее 10 квадратных метров и 20 посадочных мест для посетителей. В таком случае заведения, расположенные в многоквартирных домах, считаются предприятиями общепита и смогут работать с 8 до 23 часов. Либо владельцы таких точек выбирают формат магазина и тогда продают свой товар только в заводской таре. Время работы таких точек будет ограничено интервалом с 9 до 21 часа", - прокомментировал нововведение вице-губернатор по вопросам экономики Сергей Курбатов. Он отметил, что в соответствие с новым законом пересмотреть формат работы должны более 130 предприятий малого и среднего бизнеса: 86 заведений, где продают пиво на розлив, и около 50 точек общепита. Оказать поддержку тем, кто решит перепрофилировать бизнес, готовы в центре "Мой бизнес" и в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства при правительстве области. Вице-губернатор также отметил, что если предприниматели решат уйти с регионального рынка, то это не окажет существенного влияния на бюджет Липецкой области.
https://ria.ru/20241218/ii-1989953478.html
https://ria.ru/20241217/artamonov-1989650432.html
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игорь артамонов, алкоголь, закон
Липецкая область, Игорь Артамонов, Алкоголь, закон
Антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий

Артамонов: антиалкогольный закон Липецкой области коснется более 130 предприятий

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Закон об ограничении продажи слабоалкогольных напитков, который начнет действовать в Липецкой области с 1 марта 2025 года, коснется более 130 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили в правительстве региона.
Там уточнили, что закон разработан по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в ответ на многочисленные обращения жителей многоквартирных домов. Люди жалуются на асоциальную атмосферу в точках торговли пивом на розлив, которые расположены на первых этажах их домов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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"Только за последний год количество обращений на шум, мусор и пьяные разборки выросло на 150%. "Наливайки" стали рассадниками беспорядка и причиной постоянных конфликтов. Принятый закон — шаг к наведению порядка. Жители смогут спокойно гулять с детьми, отдыхать и не переживать из-за сомнительных компаний под окнами", – процитировали в региональном правительстве губернатора Артамонова.
Закон вступит в силу 1 марта 2025, после чего ситуация должна измениться.
"Работа таких торговых точек должна строго соответствовать нормам СанПиНа, предписывающих обязательное наличие кухни площадью не менее 10 квадратных метров и 20 посадочных мест для посетителей. В таком случае заведения, расположенные в многоквартирных домах, считаются предприятиями общепита и смогут работать с 8 до 23 часов. Либо владельцы таких точек выбирают формат магазина и тогда продают свой товар только в заводской таре. Время работы таких точек будет ограничено интервалом с 9 до 21 часа", - прокомментировал нововведение вице-губернатор по вопросам экономики Сергей Курбатов.
Он отметил, что в соответствие с новым законом пересмотреть формат работы должны более 130 предприятий малого и среднего бизнеса: 86 заведений, где продают пиво на розлив, и около 50 точек общепита. Оказать поддержку тем, кто решит перепрофилировать бизнес, готовы в центре "Мой бизнес" и в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства при правительстве области.
Вице-губернатор также отметил, что если предприниматели решат уйти с регионального рынка, то это не окажет существенного влияния на бюджет Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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