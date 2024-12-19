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Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий
Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий - РИА Новости, 19.12.2024
Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий
Правительство Ярославской области реализует 36 проектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:29:00+03:00
2024-12-19T22:29:00+03:00
2024-12-19T22:29:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области реализует 36 проектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. Михаил Евраев рассказал журналистам, что правительство Ярославской области работает по важнейшим направлениям в сфере развития сельского хозяйства: поддержка растениеводства, увеличение производства картофеля и овощей, развитие агротуризма, поддержка молочного и племенного животноводства, а также борьба с борщевиком Сосновского. "В рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий в регионе реализуются 36 крупных объектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей, включая такие направления, как "Современный облик сельских территорий", строительство и реконструкция дорог к предприятиям АПК, благоустройство, строительство жилья, предоставляемого гражданам в найм, строительство водоочистных сооружений, спортивных комплексов, многофункциональных досуговых центров", - сообщил Михаил Евраев. По словам губернатора, дополнительно Минсельхозом РФ утверждены 35 объектов для строительства в Ярославской области в 2025-2026 годах. В следующем году планируется осуществление мероприятий по строительству и капитальному ремонту на сумму более 1,8 миллиарда рублей. "В Ярославской области с 2022 года предоставляются гранты на развитие агротуризма. За это время семь объектов получили 53,55 миллиона рублей. Агротуризм дает туристам возможность глубже познакомиться с сельским хозяйством и культурой региона. Наша цель — сделать агротуризм доступным и привлекательным для каждого", - подчеркнул Михаил Евраев.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий
Ярославская область реализует 36 крупных проектов развития сельских территорий
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области реализует 36 проектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Михаил Евраев
рассказал журналистам, что правительство Ярославской области
работает по важнейшим направлениям в сфере развития сельского хозяйства: поддержка растениеводства, увеличение производства картофеля и овощей, развитие агротуризма, поддержка молочного и племенного животноводства, а также борьба с борщевиком Сосновского.
"В рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий в регионе реализуются 36 крупных объектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей, включая такие направления, как "Современный облик сельских территорий", строительство и реконструкция дорог к предприятиям АПК, благоустройство, строительство жилья, предоставляемого гражданам в найм, строительство водоочистных сооружений, спортивных комплексов, многофункциональных досуговых центров", - сообщил Михаил Евраев.
По словам губернатора, дополнительно Минсельхозом РФ
утверждены 35 объектов для строительства в Ярославской области в 2025-2026 годах. В следующем году планируется осуществление мероприятий по строительству и капитальному ремонту на сумму более 1,8 миллиарда рублей.
"В Ярославской области с 2022 года предоставляются гранты на развитие агротуризма. За это время семь объектов получили 53,55 миллиона рублей. Агротуризм дает туристам возможность глубже познакомиться с сельским хозяйством и культурой региона. Наша цель — сделать агротуризм доступным и привлекательным для каждого", - подчеркнул Михаил Евраев.