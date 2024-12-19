https://ria.ru/20241219/yaroslavl-1990278424.html

Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий

Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий - РИА Новости, 19.12.2024

Ярославская область реализует 36 проектов по развитию сельских территорий

Правительство Ярославской области реализует 36 проектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:29:00+03:00

2024-12-19T22:29:00+03:00

2024-12-19T22:29:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области реализует 36 проектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей в рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий, сообщил губернатор Михаил Евраев. Михаил Евраев рассказал журналистам, что правительство Ярославской области работает по важнейшим направлениям в сфере развития сельского хозяйства: поддержка растениеводства, увеличение производства картофеля и овощей, развитие агротуризма, поддержка молочного и племенного животноводства, а также борьба с борщевиком Сосновского. "В рамках государственной программы по комплексному развитию сельских территорий в регионе реализуются 36 крупных объектов на сумму более 1,7 миллиарда рублей, включая такие направления, как "Современный облик сельских территорий", строительство и реконструкция дорог к предприятиям АПК, благоустройство, строительство жилья, предоставляемого гражданам в найм, строительство водоочистных сооружений, спортивных комплексов, многофункциональных досуговых центров", - сообщил Михаил Евраев. По словам губернатора, дополнительно Минсельхозом РФ утверждены 35 объектов для строительства в Ярославской области в 2025-2026 годах. В следующем году планируется осуществление мероприятий по строительству и капитальному ремонту на сумму более 1,8 миллиарда рублей. "В Ярославской области с 2022 года предоставляются гранты на развитие агротуризма. За это время семь объектов получили 53,55 миллиона рублей. Агротуризм дает туристам возможность глубже познакомиться с сельским хозяйством и культурой региона. Наша цель — сделать агротуризм доступным и привлекательным для каждого", - подчеркнул Михаил Евраев.

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев