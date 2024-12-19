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Суд в Москве продлил арест экс-замминистра энергетики Яновского

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 19.12.2024

Суд в Москве продлил арест экс-замминистра энергетики Яновского

Никулинский суд Москвы продлил до 13 марта срок ареста бывшему замминистра энергетики РФ Анатолию Яновскому по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:50:00+03:00

2024-12-19T22:50:00+03:00

2024-12-19T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы продлил до 13 марта срок ареста бывшему замминистра энергетики РФ Анатолию Яновскому по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура. "Суд продлил меру пресечения до 13 марта" , - сказал собеседник агентства. Вместе с ним суд продлил срок содержания в СИЗО двум другим фигурантам: руководителю кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдиру Раджабову и замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталье Коневой. Еще один ключевой фигурант по делу - замминистра энергетики Сергей Мочальников оставался под домашним арестом. Никулинский суд Москвы 25 октября арестовал Яновского по делу о хищении более 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт. Защита изначально просила избрать более мягкую меру пресечения, а при рассмотрении жалобы в апелляции настаивала на приобщении к материалам дела заключения экспертов-медиков о состоянии здоровья Яновского. По словам адвоката Руслана Кожуры, медицинские специалисты пришли Яновскому дважды проводили стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям - специальную операцию, которая препятствует развитию ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. По этим критериям диагноз входит в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых (в совершении преступлений, утвержденный постановлением правительства РФ №3 от 14 января 2011 года - ред.). По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20241219/vzyatka-1990080427.html

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происшествия, москва, россия, руслан кожура, анатолий яновский, наталия конева, министерство энергетики рф (минэнерго россии)