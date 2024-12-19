Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 19.12.2024 (обновлено: 17:33 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/vyplaty-1990231528.html
Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями
Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями
Президент России Владимир Путин рассказал о дополнительно выплаченном миллионе рублей каждому военнослужащему с тяжелыми ранениями, который получил выплаты до... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:57:00+03:00
2024-12-19T17:33:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990150877_0:128:2950:1787_1920x0_80_0_0_cc64ed79ae8ae1463d15fec0f1bc2d7c.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о дополнительно выплаченном миллионе рублей каждому военнослужащему с тяжелыми ранениями, который получил выплаты до увеличения их размера. Глава государства отметил, что раньше все военные получали по три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения, однако сами военнослужащие попросили, обращаясь к министерству обороны РФ, к фонду "Защитники Отечества", поменять эту систему. "Когда мне это всё докладывали, я увидел, что за периметром этой выплаты остались ребята, которые получили тяжелые ранения, инвалидность получили, но получили три миллиона. А теперь мы начали платить четыре. Естественно, мне в голову пришла простая мысль: те, кто получил три, им не доплатило государство миллион. Я сказал: нет, надо заплатить всем задним числом. И сейчас ребята все получают этот дополнительный миллион", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990150877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1939c3eae5126c89667ddd819b5ea64f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями

Путин: военнослужащие с тяжелыми ранениями получили дополнительно миллион рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о дополнительно выплаченном миллионе рублей каждому военнослужащему с тяжелыми ранениями, который получил выплаты до увеличения их размера.
Глава государства отметил, что раньше все военные получали по три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения, однако сами военнослужащие попросили, обращаясь к министерству обороны РФ, к фонду "Защитники Отечества", поменять эту систему.
"Когда мне это всё докладывали, я увидел, что за периметром этой выплаты остались ребята, которые получили тяжелые ранения, инвалидность получили, но получили три миллиона. А теперь мы начали платить четыре. Естественно, мне в голову пришла простая мысль: те, кто получил три, им не доплатило государство миллион. Я сказал: нет, надо заплатить всем задним числом. И сейчас ребята все получают этот дополнительный миллион", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Инфографика
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала