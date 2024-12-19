Путин рассказал о выплатах военнослужащим с тяжелыми ранениями
Путин: военнослужащие с тяжелыми ранениями получили дополнительно миллион рублей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о дополнительно выплаченном миллионе рублей каждому военнослужащему с тяжелыми ранениями, который получил выплаты до увеличения их размера.
Глава государства отметил, что раньше все военные получали по три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения, однако сами военнослужащие попросили, обращаясь к министерству обороны РФ, к фонду "Защитники Отечества", поменять эту систему.
"Когда мне это всё докладывали, я увидел, что за периметром этой выплаты остались ребята, которые получили тяжелые ранения, инвалидность получили, но получили три миллиона. А теперь мы начали платить четыре. Естественно, мне в голову пришла простая мысль: те, кто получил три, им не доплатило государство миллион. Я сказал: нет, надо заплатить всем задним числом. И сейчас ребята все получают этот дополнительный миллион", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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