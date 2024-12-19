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РЖД начинают выплаты пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области
РЖД начинают выплаты пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области - РИА Новости, 19.12.2024
РЖД начинают выплаты пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области
РЖД с сегодняшнего дня начнут выплаты компенсаций пассажирам, пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области, сообщила компания. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:37:00+03:00
2024-12-19T09:37:00+03:00
2024-12-19T09:52:00+03:00
происшествия
мурманская область
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санкт-петербург
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столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. РЖД с сегодняшнего дня начнут выплаты компенсаций пассажирам, пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области, сообщила компания. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал из-за ЧП 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжелом состоянии. Двое человек погибло. "С сегодняшнего дня начнутся компенсационные выплаты пострадавшим пассажирам. Напомним, госпитализированным предусматривается выплата по 1 миллиону рублей, обратившимся за медицинской помощью – 500 тысяч рублей" , - говорится в сообщении.
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internet-group@rian.ru
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T09:37
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РЖД начинают выплаты пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области
РЖД с четверга начнут выплаты пострадавшим в ЧП с поездами в Мурманской области