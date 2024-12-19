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Путин поблагодарил волонтеров за работу - РИА Новости, 19.12.2024
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15:44 19.12.2024 (обновлено: 17:09 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/volontery-1990188904.html
Путин поблагодарил волонтеров за работу
Путин поблагодарил волонтеров за работу - РИА Новости, 19.12.2024
Путин поблагодарил волонтеров за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех волонтеров, помогающих в приграничных районах страны, за работу. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:44:00+03:00
2024-12-19T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех волонтеров, помогающих в приграничных районах страны, за работу."Всем волонтерам (работающим в приграничных районах страны – ред.) хочу выразить слова благодарности. Они не просто работают – они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров. Но вот когда они это делают, то, конечно, они доходят до конкретного человека и тоньше иногда чувствуют, что получается у государства, а где что-то сбоит, как в народе говорят, где чего-то не получается", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Тему волонтерства на пресс-конференции затронула журналистка Ксения Собчак. Она предложила создать принцип "единого окна" для того, чтобы совместить в приграничных территориях РФ общественные гражданские инициативы по всему спектру помощи пострадавшим от атак ВСУ с действиями соцработников, с государственной структурой, которая уже есть. Президент пообещал подумать, как скоординировать усилия волонтеров и власти."У меня сейчас нет прямого ответа… Мы подумаем, как это сделать", - ответил Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин поблагодарил волонтеров за работу

Путин на прямой линии обратился со словами благодарности ко всем волонтерам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех волонтеров, помогающих в приграничных районах страны, за работу.
"Всем волонтерам (работающим в приграничных районах страны – ред.) хочу выразить слова благодарности. Они не просто работают – они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров. Но вот когда они это делают, то, конечно, они доходят до конкретного человека и тоньше иногда чувствуют, что получается у государства, а где что-то сбоит, как в народе говорят, где чего-то не получается", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Тему волонтерства на пресс-конференции затронула журналистка Ксения Собчак. Она предложила создать принцип "единого окна" для того, чтобы совместить в приграничных территориях РФ общественные гражданские инициативы по всему спектру помощи пострадавшим от атак ВСУ с действиями соцработников, с государственной структурой, которая уже есть. Президент пообещал подумать, как скоординировать усилия волонтеров и власти.
"У меня сейчас нет прямого ответа… Мы подумаем, как это сделать", - ответил Путин.
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