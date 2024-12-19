https://ria.ru/20241219/volontery-1990188904.html

Путин поблагодарил волонтеров за работу

Путин поблагодарил волонтеров за работу - РИА Новости, 19.12.2024

Путин поблагодарил волонтеров за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех волонтеров, помогающих в приграничных районах страны, за работу. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T17:09:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех волонтеров, помогающих в приграничных районах страны, за работу."Всем волонтерам (работающим в приграничных районах страны – ред.) хочу выразить слова благодарности. Они не просто работают – они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров. Но вот когда они это делают, то, конечно, они доходят до конкретного человека и тоньше иногда чувствуют, что получается у государства, а где что-то сбоит, как в народе говорят, где чего-то не получается", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Тему волонтерства на пресс-конференции затронула журналистка Ксения Собчак. Она предложила создать принцип "единого окна" для того, чтобы совместить в приграничных территориях РФ общественные гражданские инициативы по всему спектру помощи пострадавшим от атак ВСУ с действиями соцработников, с государственной структурой, которая уже есть. Президент пообещал подумать, как скоординировать усилия волонтеров и власти."У меня сейчас нет прямого ответа… Мы подумаем, как это сделать", - ответил Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241205/volontery-1987611184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024