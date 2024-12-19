Володин рассказал о статусе бойцов на передовой в Курской области
Володин: бойцы на передовой в Курской области получат статус участника СВО
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские бойцы на передовой в Курской области получат статус участников специальной военной операции по поручению президента РФ Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с лидером государства.
"Вы сегодня в ходе прямой линии обратили внимание и дали поручение в отношении наших солдат, офицеров, кто воюет, освобождает Курскую область от нацистов. Мы, пока шла прямая линия, уже инициировали со своей стороны необходимый запрос в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января, и ребята, кто находится на передовой в Курской области, будут получать все необходимые и финансовые решения, и статус участника специальной военной операции", - сказал он.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.