https://ria.ru/20241219/vertinskaya-1989681582.html

Биография Анастасии Вертинской

Биография Анастасии Вертинской - РИА Новости, 19.12.2024

Биография Анастасии Вертинской

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец Александр Вертинский... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T01:58:00+03:00

2024-12-19T01:58:00+03:00

2024-12-19T01:58:00+03:00

справки

анастасия вертинская

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Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Александровна Вертинская родилась 19 декабря 1944 года в Москве. Ее отец Александр Вертинский (1889-1957) был известным русским шансонье, композитором, поэтом, киноактером, одним из родоначальников отечественного жанра авторской песни. Мать – урожденная Лидия Циргвава (1923-2013), художница и актриса. Сестра – Марианна Вертинская, актриса.В 1967 году Анастасия Вертинская окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина.Творческая биография Вертинской началась в 1961 году, когда она сыграла Ассоль в фильме "Алые паруса" режиссера Александра Птушко. Затем юная актриса снялась в картине "Человек-амфибия" (1962) Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева по роману Александра Беляева. В 1962 году Вертинская была принята в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.С 1967 года по 1968 год работала в Московском театре имени Евгения Вахтангова.В 1968-1980 годах – актриса театра "Современник", где сыграла Нину Заречную в "Чайке" и Раневскую в "Вишневом саде" Антона Чехова, Оливию в "Двенадцатой ночи" Уильяма Шекспира, Ирину в спектакле "С любимыми не расставайтесь" Александра Володина, Интересную женщину в постановке "А поутру они проснулись" Василия Шукшина и др.В 1980-1989 годах Анастасия Вертинская играла во МХАТе. Она исполнила роли Елены Андреевны в "Дяде Ване" Антона Чехова, Лизы в "Живом трупе" Льва Толстого, Эльмиры в "Тартюфе" Жана-Батиста Мольера, Доротеи в "Прекрасном воскресенье для пикника" Теннеси Уильямса, Валентины в постановке "Валентин и Валентина" Михаила Рощина и др.В 1988 году в театральном эксперименте Анатолия Эфроса – постановке "Бури" Уильяма Шекспира Анастасия Вертинская сыграла сразу две роли – Просперо и Ариэля.В 1989 году актриса поставила спектакль по собственной пьесе "Мираж, или Дорога русского Пьеро", приуроченный к 100-летию со дня рождения ее отца Александра Вертинского. В 2003 году Вертинская сыграла роль Элизы в антрепризном спектакле "Имаго" (по мотивам "Пигмалиона" Бернарда Шоу). Анастасия Вертинская снималась в фильмах "Гамлет" (1964, Офелия), "Война и мир" (1965, Лиза Болконская), "Анна Каренина" (1967, Кити), "Не горюй!" (1968, Княгиня Мэри Цинцадзе), "Случай с Полыниным" (1970, Галина Прокофьева), "Преждевременный человек" (1971, Ольга Борисовна), "Безымянная звезда" (1978, Мона), "Овод" (1980, Джемма), "Кража" (1981, Маргарет Чалмерс), "Житие дон Кихота и Санчо" (1988, Герцогиня), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988, королева Моргана), "В городе Сочи темные ночи" (1989, Дуня Фомкина), "Тартюф" (1989) и др.В 1990-х года сыграла главные роли в режиссерском дебюте Андрея Харитонова по мотивам прозы Валерия Брюсова "Жажда страсти" (1991) и экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (1994) Юрия Кары. Последняя из кинолент 17 лет пролежала на полке и вышла в широкий прокат в 2011 году. В 2000 году Вертинская исполнила роль Атаманши в фильме-мюзикле Александра Абдулова "Бременские музыканты & Co" по мотивам мультфильма Юрия Энтина и Василия Ливанова. В 2002 году вышел фильм "Казус Белли" с участием Анастасии Вертинской.В течение ряда лет вместе с Александром Калягиным Вертинская преподавала актерское мастерство в Оксфорде, в "Комеди Франсез" и в Чеховской школе в Париже, в Швейцарии в европейской киношколе. На сцене парижского театра Nanterre des Amandiers они вместе с учениками поставили спектакль "Чехов. Акт III", куда вошли третьи акты из пьес "Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад".В 1991 основала Благотворительный фонд русских актеров (с 1996 – Благотворительный фонд актеров). В настоящее время Анастасия Вертинская является одним из учредителей Фонда. Артистка отреставрировала большое количество пластинок своего отца Александра Вертинского и опубликовала его мемуары.В 2012 году приняла участие в записи альбома "Русское солнце" рок-музыканта Александра Ф. Скляра, прочитав для него два стихотворения своего отцаСвоим главным увлечением Вертинская называет кулинарию. Она разработала специальное именное меню для ресторанов своего сына Степана Михалкова.Анастасия Вертинская – народная артистка РСФСР (1988).Награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010) и Александра Невского (2020). Анастасия Вертинская была замужем за кинорежиссером Никитой Михалковым. В браке родился сын Степан. Вторым мужем Вертинской был певец и композитор Александр Градский (1949-2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, анастасия вертинская