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С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов - РИА Новости, 19.12.2024
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов
Пять вагонов, в том числе один пассажирский, убраны после схода с рельсов на месте столкновения двух поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять вагонов, в том числе один пассажирский, убраны после схода с рельсов на месте столкновения двух поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 06.00 мск с места аварии убраны четыре грузовых вагона с рудой и один пассажирский", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в пассажирском составе было 13 двухэтажных вагонов. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с 321 пассажиром с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались. Возбуждено уголовное дело, задержаны машинист грузового поезда и его помощник.
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С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов
С места столкновения двух поездов в Мурманской области убрали пять вагонов