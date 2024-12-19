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С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов - РИА Новости, 19.12.2024
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10:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/vagony-1990062621.html
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов - РИА Новости, 19.12.2024
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов
Пять вагонов, в том числе один пассажирский, убраны после схода с рельсов на месте столкновения двух поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:59:00+03:00
2024-12-19T10:59:00+03:00
происшествия
мурманская область
мурманск
санкт-петербург
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять вагонов, в том числе один пассажирский, убраны после схода с рельсов на месте столкновения двух поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На 06.00 мск с места аварии убраны четыре грузовых вагона с рудой и один пассажирский", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в пассажирском составе было 13 двухэтажных вагонов. В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с 321 пассажиром с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались. Возбуждено уголовное дело, задержаны машинист грузового поезда и его помощник.
https://ria.ru/20241219/postradavshie-1990060381.html
мурманская область
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происшествия, мурманская область, мурманск, санкт-петербург, столкновение поездов в мурманской области
Происшествия, Мурманская область, Мурманск, Санкт-Петербург, Столкновение поездов в Мурманской области
С места столкновения поездов в Мурманской области убрали пять вагонов

С места столкновения двух поездов в Мурманской области убрали пять вагонов

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураСхода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Схода вагонов пассажирского поезда в Мурманской области
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пять вагонов, в том числе один пассажирский, убраны после схода с рельсов на месте столкновения двух поездов в Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 06.00 мск с места аварии убраны четыре грузовых вагона с рудой и один пассажирский", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в пассажирском составе было 13 двухэтажных вагонов.
В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение поезда №11 МурманскСанкт-Петербург с 321 пассажиром с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельс. Пострадал 31 человек, двое скончались. Возбуждено уголовное дело, задержаны машинист грузового поезда и его помощник.
На месте столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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10:50
 
ПроисшествияМурманская областьМурманскСанкт-ПетербургСтолкновение поездов в Мурманской области
 
 
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