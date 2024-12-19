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Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 19.12.2024 (обновлено: 13:50 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/uspekhi-1990125926.html
Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии
Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии
Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:37:00+03:00
2024-12-19T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
прямая линия с владимиром путиным — 2024
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально. Продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. За счет чего? В том числе, за счет наличия новой техники", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии

Путин: успехи ВС России связаны с ростом оборонной промышленности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально. Продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. За счет чего? В том числе, за счет наличия новой техники", - сказал глава государства в ходе прямой линии.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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