https://ria.ru/20241219/uspekhi-1990125926.html

Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии

Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии - РИА Новости, 19.12.2024

Путин объяснил, чем обусловлены успехи российской армии

Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T13:37:00+03:00

2024-12-19T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы уже говорили об успехах наших вооруженных сил. Не в последнюю очередь это происходит из-за роста производства оборонных отраслей промышленности Российской Федерации. Мы делаем это уверенно и достаточно рационально. Продвигаются наши войска на линии боевого соприкосновения. За счет чего? В том числе, за счет наличия новой техники", - сказал глава государства в ходе прямой линии.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, безопасность, россия, владимир путин