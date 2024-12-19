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Индекс промпроизводства в Ульяновской области выше, чем в среднем по России - РИА Новости, 19.12.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
16:50 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ulyanovskaya-1990213296.html
Индекс промпроизводства в Ульяновской области выше, чем в среднем по России
Индекс промпроизводства в Ульяновской области выше, чем в среднем по России - РИА Новости, 19.12.2024
Индекс промпроизводства в Ульяновской области выше, чем в среднем по России
Индекс промпроизводства по итогам 10 месяцев 2024 года в Ульяновской области составил 114,3% - выше, чем в среднем по России и ПФО, говорится сообщении... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:50:00+03:00
2024-12-19T16:50:00+03:00
ульяновская область
ульяновская область
россия
алексей русских
владимир путин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индекс промпроизводства по итогам 10 месяцев 2024 года в Ульяновской области составил 114,3% - выше, чем в среднем по России и ПФО, говорится сообщении пресс-службы облправительства по итогам совместного заседания Совета по промышленной политике и Инженерного клуба Ульяновской области. "Наибольший рост вновь показала отрасль обрабатывающих производств — 115,4%. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 9 месяцев: 127,3 % к уровню 2023 года, общий объём инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 81,1 миллиарда рублей", - указывается в сообщении. Кроме того, по оценке федеральных экспертов регион вошел в число наиболее успешных, с высокими показателями по результатам реализации нацпроекта "Производительность труда". Как отметил в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в стране отмечается рост отдельных отраслей производства, промышленности. "У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность - 8,1%, причем в разделе по отраслям – по некоторым еще больше", - приводятся слова президента на сайте Кремля. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул на заседании, что "в рамках... формата Совета по промышленности и Инженерного клуба на базе вуза мы будем эффективнее обеспечивать промышленный рост ульяновской экономики". "Кроме того, намерены поддерживать инновации, объединять высоких профессионалов в промышленной сфере, повышать уровень технической оснащенности и конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса, преодолевать кадровый дефицит", - цитирует пресс-служба слова Русских. Вице-премьер – министр промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Сергей Васин представил на заседании итоги и планы по развитию промышленного сектора, призвал предприятия активнее пользоваться мерами поддержки. "Наша задача – дальнейшее тесное взаимодействие с предприятиями, мониторинг их проблем, проектов развития, помощь в получении финансирования, в первую очередь, от федерального Фонда развития промышленности при участии регионального ФРП. Экспертным советом федерального ФРП рассмотрено с начала года 7 заявок ульяновских производителей. Из них было одобрено 6 заявок на сумму 1 038,4 миллиона рублей. По линии регионального фонда за 2024 год было оформлено 23 договора займа на 319,6 миллиона рублей", - сказал он.
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ульяновская область, россия, алексей русских, владимир путин, фонд развития промышленности
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Индекс промпроизводства в Ульяновской области выше, чем в среднем по России

В Ульяновской области наибольший рост показала обрабатывающая промышленность

© Фото : BerserkerusУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Berserkerus
Ульяновск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Индекс промпроизводства по итогам 10 месяцев 2024 года в Ульяновской области составил 114,3% - выше, чем в среднем по России и ПФО, говорится сообщении пресс-службы облправительства по итогам совместного заседания Совета по промышленной политике и Инженерного клуба Ульяновской области.
"Наибольший рост вновь показала отрасль обрабатывающих производств — 115,4%. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за 9 месяцев: 127,3 % к уровню 2023 года, общий объём инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 81,1 миллиарда рублей", - указывается в сообщении.
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Кроме того, по оценке федеральных экспертов регион вошел в число наиболее успешных, с высокими показателями по результатам реализации нацпроекта "Производительность труда".
Как отметил в четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин, в стране отмечается рост отдельных отраслей производства, промышленности. "У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность - 8,1%, причем в разделе по отраслям – по некоторым еще больше", - приводятся слова президента на сайте Кремля.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул на заседании, что "в рамках... формата Совета по промышленности и Инженерного клуба на базе вуза мы будем эффективнее обеспечивать промышленный рост ульяновской экономики".
"Кроме того, намерены поддерживать инновации, объединять высоких профессионалов в промышленной сфере, повышать уровень технической оснащенности и конкурентоспособности предприятий промышленного комплекса, преодолевать кадровый дефицит", - цитирует пресс-служба слова Русских.
Вице-премьер – министр промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Сергей Васин представил на заседании итоги и планы по развитию промышленного сектора, призвал предприятия активнее пользоваться мерами поддержки.
"Наша задача – дальнейшее тесное взаимодействие с предприятиями, мониторинг их проблем, проектов развития, помощь в получении финансирования, в первую очередь, от федерального Фонда развития промышленности при участии регионального ФРП. Экспертным советом федерального ФРП рассмотрено с начала года 7 заявок ульяновских производителей. Из них было одобрено 6 заявок на сумму 1 038,4 миллиона рублей. По линии регионального фонда за 2024 год было оформлено 23 договора займа на 319,6 миллиона рублей", - сказал он.
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Ульяновская областьУльяновская областьРоссияАлексей РусскихВладимир ПутинФонд развития промышленности
 
 
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