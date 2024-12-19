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Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2024
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22:44 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990279349.html
Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто
Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2024
Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто
Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:44:00+03:00
2024-12-19T22:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями". "Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для прекращения огня, и это предложение находится на столе... а что скажет по этому поводу... (Зеленский) - будет судить украинский народ", - отметил министр. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
https://ria.ru/20241219/peskov-1990253172.html
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html
https://ria.ru/20241219/dubinskiy-1990214217.html
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, мид венгрии
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, МИД Венгрии
Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Украина начала против Венгрии безобразную кампанию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
У Зеленского не выдерживают нервы, заявил Песков
Вчера, 18:50
По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями".
"Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для прекращения огня, и это предложение находится на столе... а что скажет по этому поводу... (Зеленский) - будет судить украинский народ", - отметил министр.
Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Зеленский снова нахамил Орбану
Вчера, 20:42
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского
Вчера, 16:53
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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