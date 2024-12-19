https://ria.ru/20241219/ukraina-1990279349.html

Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто

Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.12.2024

Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто

Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:44:00+03:00

2024-12-19T22:44:00+03:00

2024-12-19T22:44:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями". "Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для прекращения огня, и это предложение находится на столе... а что скажет по этому поводу... (Зеленский) - будет судить украинский народ", - отметил министр. Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет. Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ". Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241219/peskov-1990253172.html

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990269097.html

https://ria.ru/20241219/dubinskiy-1990214217.html

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