Украина начала кампанию против Венгрии, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что Украина начала против Венгрии безобразную кампанию
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Украина в ответ на предложение рождественского прекращения огня начала против Венгрии безобразную кампанию, но судить Владимира Зеленского за это должен украинский народ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
У Зеленского не выдерживают нервы, заявил Песков
Вчера, 18:50
По его словам, теперь ответственность за принятие или отклонение предложения о рождественском прекращении огня лежит на лидерах стран, которые его получили, и им "придется отчитываться перед своими избирателями".
"Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для прекращения огня, и это предложение находится на столе... а что скажет по этому поводу... (Зеленский) - будет судить украинский народ", - отметил министр.
Ранее Зеленский снова попытался унизить премьера Венгрии, заявив, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в среду в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что не поддастся на провокации, предложение о рождественском прекращении огня по-прежнему в силе, а Зеленский сам должен взять ответственность, принимать его или нет.
Зеленский снова нахамил Орбану
Вчера, 20:42
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Ранее Орбан высказал президенту России идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.