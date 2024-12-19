https://ria.ru/20241219/ukraina-1990274645.html

Сотрудники военкомата в Киевской области наполняли газом машину с мужчиной

Сотрудники военкомата в Киевской области наполняли газом машину с мужчиной - РИА Новости, 19.12.2024

Сотрудники военкомата в Киевской области наполняли газом машину с мужчиной

Сотрудники военкомата в Киевской области задували газом и поджигали салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:29:00+03:00

2024-12-19T21:29:00+03:00

2024-12-19T21:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киевской области задували газом и поджигали салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задувают газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти", - говорится в сообщении издания, в котором также прилагается видео, снятое в районе Вышгорода. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

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в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины