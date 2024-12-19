Сотрудники военкомата в Киевской области наполняли газом машину с мужчиной
Сотрудники ТЦК в Киевской области поджигали и наполняли газом машину с мужчиной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киевской области задували газом и поджигали салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задувают газом салон автомобиля, где, предположительно, находится военнообязанный, и поджигают его, чтобы заставить пассажира выйти", - говорится в сообщении издания, в котором также прилагается видео, снятое в районе Вышгорода.
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Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.