https://ria.ru/20241219/ukraina-1990243440.html

В Сумах и Харькове прогремели взрывы

В Сумах и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 19.12.2024

В Сумах и Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Сумах и в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:59:00+03:00

2024-12-19T17:59:00+03:00

2024-12-19T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах и в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканал "Общественного". Украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале сообщило о взрыве в Харькове. В Сумской и Харьковской областях на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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