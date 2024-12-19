Во Франции резко высказались о положении ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о катастрофической нехватке солдат в ВСУ.
"Проигранный конфликт, который продолжается только потому, что благодаря нему Зеленский может удерживаться у власти и при любом удобном случае красоваться среди важных мировых лидеров", — написал один из комментаторов.
"Проигранный конфликт, который продолжается только потому, что благодаря нему Зеленский может удерживаться у власти и при любом удобном случае красоваться среди важных мировых лидеров", — написал один из комментаторов.
"Они дезертируют и не хотят иметь с этим конфликтом ничего общего. С какой стати мы хотим, чтобы это противостояние стало нашим, если для украинцев оно уже давно потеряло смысл?" — отметил другой.
"И так уже многие месяцы", — поддержал еще один пользователь.
"США хотели подчинить себе Украину (вспомним Викторию Нуланд на майдане, а затем – требование учитывать мнение американцев при назначении украинских министров; вспомним присутствие сына Байдена на Украине, где он занимался газом; вспомним присвоение или аренду американцами пшеничных полей...). Они также хотели помешать своей колонии (ЕС и, в частности, Германии) покупать больше российского газа, выступая против "Северного потока — 2". Этот конфликт – настоящая катастрофа, в которой обвиняют Россию, в то время как хотел ее начала именно Запад", — заключили читатели.
В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
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"И так уже многие месяцы", — поддержал еще один пользователь.
"США хотели подчинить себе Украину (вспомним Викторию Нуланд на майдане, а затем – требование учитывать мнение американцев при назначении украинских министров; вспомним присутствие сына Байдена на Украине, где он занимался газом; вспомним присвоение или аренду американцами пшеничных полей...). Они также хотели помешать своей колонии (ЕС и, в частности, Германии) покупать больше российского газа, выступая против "Северного потока — 2". Этот конфликт – настоящая катастрофа, в которой обвиняют Россию, в то время как хотел ее начала именно Запад", — заключили читатели.
В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.
В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>