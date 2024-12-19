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Во Франции резко высказались о положении ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990184370.html
Во Франции резко высказались о положении ВСУ
Во Франции резко высказались о положении ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
Во Франции резко высказались о положении ВСУ
Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о катастрофической нехватке солдат в ВСУ. "Проигранный конфликт, который продолжается только потому, что благодаря... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:34:00+03:00
2024-12-19T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о катастрофической нехватке солдат в ВСУ. "Проигранный конфликт, который продолжается только потому, что благодаря нему Зеленский может удерживаться у власти и при любом удобном случае красоваться среди важных мировых лидеров", — написал один из комментаторов. "Они дезертируют и не хотят иметь с этим конфликтом ничего общего. С какой стати мы хотим, чтобы это противостояние стало нашим, если для украинцев оно уже давно потеряло смысл?" — отметил другой. "И так уже многие месяцы", — поддержал еще один пользователь. "США хотели подчинить себе Украину (вспомним Викторию Нуланд на майдане, а затем – требование учитывать мнение американцев при назначении украинских министров; вспомним присутствие сына Байдена на Украине, где он занимался газом; вспомним присвоение или аренду американцами пшеничных полей...). Они также хотели помешать своей колонии (ЕС и, в частности, Германии) покупать больше российского газа, выступая против "Северного потока — 2". Этот конфликт – настоящая катастрофа, в которой обвиняют Россию, в то время как хотел ее начала именно Запад", — заключили читатели. В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза. В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html
https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины

Во Франции резко высказались о положении ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают новость о катастрофической нехватке солдат в ВСУ.

"Проигранный конфликт, который продолжается только потому, что благодаря нему Зеленский может удерживаться у власти и при любом удобном случае красоваться среди важных мировых лидеров", — написал один из комментаторов.
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"Они дезертируют и не хотят иметь с этим конфликтом ничего общего. С какой стати мы хотим, чтобы это противостояние стало нашим, если для украинцев оно уже давно потеряло смысл?" — отметил другой.

"И так уже многие месяцы", — поддержал еще один пользователь.

"США хотели подчинить себе Украину (вспомним Викторию Нуланд на майдане, а затем – требование учитывать мнение американцев при назначении украинских министров; вспомним присутствие сына Байдена на Украине, где он занимался газом; вспомним присвоение или аренду американцами пшеничных полей...). Они также хотели помешать своей колонии (ЕС и, в частности, Германии) покупать больше российского газа, выступая против "Северного потока — 2". Этот конфликт – настоящая катастрофа, в которой обвиняют Россию, в то время как хотел ее начала именно Запад", — заключили читатели.

В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" - в 3,3 раза.

В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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